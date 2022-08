L’Euríbor diari supera 1,22%, el màxim en els últims deu anys

L’Euríbor ha continuat creixent exponencialment en els últims dies i ha tornat a situar-se aquest dilluns a l’1,22%. Amb aquesta última xifra de la dada diària de l’Euríbor la mitjana mensual d’aquest mes ha quedat fixada a l’1,08%, la més alta des del mes de juliol de 2012. Així, l’Euríbor està en rècord dels últims deu anys. Els economistes consideren que aquest increment constant de l’índex de referència hipotecari es deu a l’augment dels tipus d’interès que va anunciar el Banc Central Europeu el passat mes de juliol per al pròxim setembre. El BCE disposa d’aquesta eina per mirar de frenar l’escalada de la inflació, que ja és de dues xifres, una dada històrica. Aquesta última dada de l’Euríbor, però, no és la més dolenta d’aquest segle. El màxim històric va ser el de l’estiu del 2008, quan va assolir el 5,3%, encara molt lluny de l’actual.

Aquesta pujada de l’Euríbor encareix encara més les hipoteques, que ja han experimentat una pujada des de l’anunci del Banc Central Europeu per mirar d’aturar la crisi econòmica que ha començat la guerra a Ucraïna, que dura des del passat 24 de febrer.

L’euro abandona la paritat amb el dòlar

L’euro també ha patit una nova caiguda en la seva lluita amb el dòlar. Aquest dilluns la moneda ha tancat sota de la paritat amb el dòlar, com porta passant des del passat juliol. De fet, al juliol es va arribar ja al canvi d’un a un, quelcom que no es veia des del 15 de juliol del 2002. L’euro ja es canvia a 0,9964 dòlars. El divendres passat el preu afavoria encara l’euro, amb 1,0045 dòlars per cada euro al mercat de divises. Es preveu que el valor de l’euro continuï baixant en els pròxims mesos degut a la crisi que amenaça el continent europeu.