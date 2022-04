L’euríbor torna a ser positiu sis anys després i encareix les hipoteques

L’euríbor, l’índex bancari més popular per calcular les hipoteques variables, ha tornat a ser positiu sis anys després. L’última vegada que l’euríbor a 12 mesos va estar en positiu va ser a principis del 2016 i des de llavors ha arribat a estar a -0,5% gràcies a la política del Banc Central Europeu de mantenir els tipus d’interès molt baixos. Aquest dimarts la taxa diària de l’euríbor es va situar en el 0,0005%.

L’índex bancari va començar a pujar lleugerament a principis d’any, quan van començar a circular rumors d’una pujada de tipus d’interès per intentar contenir la inflació a Europa. Tot i que encara no s’han materialitzat, l’alça de l’IPC provocada per la guerra a Ucraïna i l’increment dels preus del combustible han fet que cada vegada més analistes pronostiquin una pujada imminent dels tipus d’interès.

Tendència a l’alça?

D’aquesta manera, l’euríbor va pujar un 27% durant el mes de març i a l’abril la corba ascendent s’ha disparat fins a posar-se en positiu després de sis anys. Malgrat tot, com que l’euríbor es calcula de manera diària, molts analistes avisen que cal estar atents a la seva evolució durant les pròximes setmanes per veure si la tendència es consolida. Aquesta setmana el consell de govern del Banc Central Europeu s’ha de tornar a reunir per analitzar l’evolució de la inflació a Europa, que a l’estat espanyol està a punt de situar-se en dos dígits per primera vegada en més de 40 anys.

Tradicionalment, el Banc Central Europeu ha combatut la inflació amb un augment dels tipus d’interès per frenar el consum i, de retruc, abaixar els preus. Però aquesta estratègia té un efecte directe sobre el preu de les hipoteques variables, moltes de les quals es calculen en funció de l’euríbor. Per tant, si l’euríbor continua creixent, moltes hipoteques s’encariran i afegiran més pressió a les butxaques de molts ciutadans.