Èxit del Festival Límbic d’Òmnium Cultural a Sitges amb 20.000 espectadors

La segons edició del Festival Límbic d’Òmnium Cultural ha sigut tot un èxit i des de l’entitat han apuntat que hi han passat 20.000 persones. El president d’Òmnium, Xavier Antich, ha remarcat que aquestes bones xifres confirmen que “el talent creatiu i la cultura en català estan més vius que mai” i ha apostat per “seguir reivindicant-la, potenciant-la i trencar totes les barreres per tal que sigui accessible per a tothom”. Després d’una primera edició a Terrassa, enguany el festival s’ha traslladat a Sitges aquest cap de setmana amb unes 30 propostes -concerts, monòlegs i una performance itinerant, entre altres- que s’han repartit per tot el municipi. Antich ha descrit el Festival Límbic com “un espai de descobriment i de trobada de projectes, perquè la cultura és un dret per tothom”.

30 propostes repartides per Sitges

Els carrers del municipi del Garraf s’han omplert durant aquests últims dos dies d’una trentena de propostes i, el punt final del festival, ha tingut lloc aquest dissabte amb els concerts multitudinaris a La Fragata de The Tyets, Lildami i Mushkaa. A més, durant el segon dia de l’esdeveniment, els espectadors també han pogut gaudir de la proposta cultural del Col·lectiu Desasosiego amb Un segundo bajo la arena; els monòlegs d’Oyirum, Marc Sarrats i Oye Sherman; el circ de la Cia d’Es Tro; la performance itinerant de les sitgetanes Les Veïnes; o la versió particular del ball de gitanes de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges.

Divendes va ser la jornada inaugural del Límbic i, durant tot el dia, es va gaudir dels cuplets de Glòria Ribera; una Tarde especial d’Andrea Gumes amb Quim Carandell de la Ludwig Band, Clara Peya i Ikram Bouloum; la poesia de Maguette Dieng, Carles Rebassa i Laia Carbonell; el Cyberexorcisme de Núria Guiu; i els concerts a La Fragata de Marina Herlop, Da Souza, Renaldo & Clara i Triquell.