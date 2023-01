TV3 fa “reajustos” al ‘Planta Baixa’ després de la polèmica amb Puigdemont

El director de TV3, Sígfrid Gras, ha confirmat que la cadena ha fet “reajustos” a l’equip del Planta Baixa després de la polèmica generada quan uns tècnics del programa van punxar per “error” la cançó Rata de dos patas quan es veia en pantalla una imatge del president a l’exili, Carles Puigdemont. El programa, que ja s’havia disculpat per “l’error tècnic”, ha apartat els tècnics i els ha reassignat a altres funcions, però no els ha acomiadat.

“Lamentem l’error tècnic que ha provocat que sobre la imatge de Puigdemont hagi aparegut una cançó no relacionada amb el tema que es tractava al programa i en què apareixien uns qualificatius no apropiats”, va dir fa uns dies el Planta Baixa en el seu compte oficial de Twitter.

Gras ha insistit que va ser una errada no intencionada i que, després d’estudiar el cas amb deteniment, la cadena ha optat per canviar la coordinació entre la música que són a l’interior del plató i la que es llença des de la realització. A partir d’ara serà una funció que assumirà TV3. Qüestionat pel futur dels tècnics involucrats en la polèmica, el directiu ha assegurat que “no s’ha fet fora ningú, sinó que s’han reajustat els equips”.

El presentador del Zona Franca, Joel Díaz, durant un programa / CCMA

TV3 anuncia canvis al ‘Zona Franca’

Sígfrid Gras també ha anunciat que hi haurà canvis al Zona Franca després del gag sobre el PSC i el nazisme que ha costat la feina a l’humorista Manel Vidal. El director de TV3 ha llançat un avís a l’equip del programa i els ha dit que “si vols continuar” no es poden repetir bromes com la de Vidal. Gras ha insistit que l’acomiadament de Vidal es va consensuar amb la productora del Zona Franca i ha defensat que la cadena no defuig les polèmiques. “No mirem cap a un altre costat, hi ha límits que no es poden superar; això és un missatge al programa”, ha dit. També ha anunciat que a partir del pròxim programa el presentador, Joel Díaz, no dirà més la frase “puta nit i bona Espanya” amb la qual obria cada nit.