TV3 es disculpa per emetre ‘Rata de dos patas’ quan apareixia Puigdemont

“Rata inmunda. Animal rastrero”. Això va sonar al programa ‘Planta baixa’ d’aquest dijous mentre la càmera feia un zoom a una imatge on apareixia el president a l’exili Carles Puigdemont quan marxaven a publicitat. De seguida, TV3 va demanar disculpes en directe per haver posat la cançó ‘Rata de dos patas’, de la cantant mexicana de ranxeres Paquita la del Barrio, en el moment en què es veia la cara de Puigdemont a la pantalla del plató per avançar el tema que es tractaria després dels anuncis. La presentadora del programa, Agnès Marquès, va atribuir aquesta “fatal coincidència” al “directe”, en el qual va assegurar que hi treballaven unes 70 persones. El moment es pot recuperar en aquest enllaç a partir del minut 1.08.50″.

Lamentem l'error tècnic que ha provocat que sobre la imatge del MHP @KRLS hagi aparegut una cançó no relacionada amb el tema que es tractava al programa i en què apareixien uns qualificatius no apropiats pic.twitter.com/WQUynK8Nrv — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) January 12, 2023

Marquès ha justificat aquest fet explicant que, durant tot el programa, s’havien estat posant cançons de despit publicades al llarg de la història, coincidit amb la cançó bomba que ha publicat aquest mateix dijous Shakira en la qual carrega contra Gerard Piqué i la seva parella, Clara Chía. La televisió, a més de demanar disculpes en directe, també ho van fer a través dels perfils del programa a xarxes socials i van demanar perdó personalment a Puigdemont.

Va sonar la cançó ‘Rata de dos patas’ quan apareixia la cara de Puigdemont a la pantalla del plató de ‘Planta baixa’ / ACN

Les xarxes carreguen contra TV3

La “fatal coincidència” no va passar desapercebuda per als espectadors i les xarxes socials es van omplir ràpidament de missatge contra el programa. “Atenció. El president Carles Puigdemont, insultat al Planta Baixa de TV3”, avisava el periodista Sergi Maraña a Twitter. Tot i que la televisió va rectificar tan bon punt van tornar de la publicitat, hi ha moltes persones que es pregunten si realment va ser un error o un fet intencionat.

ATENCIÓ 20.32 h: El president Carles Puigdemont, insultat al Planta Baixa de TV3.

🤔 Ara falta saber si això s’ha fet expressament o no. Jo només us dic que a la tele pràcticament res és improvisat.pic.twitter.com/75E0kQH10b — Sergi Maraña (@SergiMaranya) January 12, 2023

El ‘Planta baixa’ també aprofitava les xarxes socials per demanar disculpes per “l’error tècnic” i han lamentat la coincidència de la imatge amb la cançó emesa.