Un jutjat imputa els humoristes de l”Està passant’ pel gag del Rocío

El presentador de l’Està passant de TV3, Toni Soler, i els col·laboradors del programa, Jair Domínguez i Judit Martin, hauran de passar pel jutjat com a imputats pel gag de la Verge del Rocío. Segons ha avançat aquest dimecres El Diario i ha confirmat l’ACN, la jutgessa del Jutjat d’Instrucció número 5 de Sant Feliu de Llobregat els ha citat a declarar com a investigats per l’esquetx que va generar molta polèmica i crítiques. La magistrada accepta així la denúncia que va presentar l’11 d’abril l’associació ultraconservadora Advocats Cristians i considera que els fets poden ser constitutius d’un delicte d’injúries. Els tres investigats hauran de declarar davant la justícia el pròxim 27 d’octubre, a les 9.30 hores. Els denunciats estan personats a la causa com a acusació popular.

En l’escrit, Advocats Cristians va incloure alguns fragments amb les frases que es van dir durant el gag i imatges del moment. Els denunciats asseguraven que algunes de les expressions que van fer servir els humoristes eren clarament vexatòries i ofensives, sobretot les de contingut sexual. L’entitat també va afegir a la denúncia les reaccions contràries de diversos polítics, sobretot d’Andalusia, i representants de l’Església, i el fet que Soler no s’hagi volgut disculpar.

Jair Domínguez, a través d’una piulada a Twitter, ja ha avançat que no es presentarà al judici i que l’hauran de dur en cotxe policial. “No penso gastar benzina per anar a declarar”, ha afirmat. Per la seva part, Toni Soler s’ha limitat a retuitar el missatge dels denunciants i ha escrit “Verge Santa!”.

M'hi hauran de dur amb cotxe patrulla perquè no penso gastar benzina per anar a declarar. https://t.co/86bGRCZRJO — Jair Dominguez (@sempresaludava) May 24, 2023

En la denúncia, l’associació ultraconservadora recorda que l’article 525.1 del Codi Penal castiga amb multes de 8 a 12 mesos els qui, “per ofendre els sentiments dels membres d’una confessió religiosa, facin públicament, de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol tipus de document, escarni dels seus dogmes, creences, ritus o cerimònies, o vexin, també públicament, els qui els professen o practiquen”. A més, puntualitza que la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS) estableix que l’escarni es pot definir com la “burla o mofa d’allò que es contradiu”, “una expressió de menyspreu grollera i insultant” o “befa tenaç que es fa amb el propòsit d’afrontar”. Els denunciants conclouen que “l’acte de befa o burla és clar i contumaç” i asseguren que els humoristes sabien que el gag generaria reaccions contràries i que “no buscaven la transmissió de cap missatge ni van efectuar cap crítica, protesta o acte reivindicatiu”.

TV3 va defensar la llibertat d’expressió

El gag de l’Està Passant que es va emetre en plena Setmana Santa va rebre el suport tant de TV3 com del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que van determinar que l’esquetx, amb més o menys encert, s’emmarcava en la llibertat d’expressió.

En una sessió de control del Parlament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el director de la televisió pública catalana, Sígfrid Gras, va qualificar la paròdia de “símptoma de qualitat democràtica” i va descartar la seva retirada de la web de TV3, tal com exigia PSC, Vox i Ciutadans. Gras va respondre que el gag no faltava al respecte “ni a Andalusia ni a ningú” sinó que es tractava d’“una peça d’humor emparada per la llibertat d’expressió”.