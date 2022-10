Manifestants reclamen la llibertat de l’activista islàmic de Reus

Unes 70 persones han protestat aquest dimarts a la tarda davant el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona per a reclamar “la llibertat” de l’activista de la comunitat islàmica Mohamed Said Badoui, que està internat i amb ordre d’expulsió d’Espanya per presumpta radicalitat ideològica.

El president de l’associació islàmica Al-Forkan de Vilanova i la Geltrú, Amarouch Azbir, i el president de l’Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana (Adedcom) de Reus, Mohamed Said Badaoui | ACN

Informe policial

Els concentrats, convocats pel grup de suport a l’activista, s’han col·locat després d’una pancarta de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), han cridat “Mohamed es queda” i han sostingut cartells amb el mateix lema. El divendres, el jutjat d’Instrucció de Reus en funcions de guàrdia va acordar l’internament de Said Badoui després de la seva detenció el dimarts de la setmana passada al costat d’un altre líder de la comunitat islàmica de Catalunya.

Els va detenir la Policia després d’un informe dels serveis d’informació que va decretar la seva expulsió del país per “suposar una amenaça per a la seguretat nacional” per presumpta radicalitat ideològica. Després de la seva detenció, la Junta de Portaveus del Parlament va aprovar el dimecres de la setmana passada una declaració de suport a Badaoui i ERC, CUP, comuns i Junts van afirmar que és víctima de “repressió política mitjançant la Llei d’Estrangeria”.

El cas d’Amarouch Azbir

D’altra banda, el jutjat d’instrucció 5 de Vilanova i la Geltrú ha denegat l’ingrés al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona a l’activista Amarouch Azbir. El jutge l’ha deixat en llibertat però l’obliga a comparèixer tres cops per setmana com a mesura cautelar. El cas es diferencia així del de l’altre activista de la comunitat islàmica Mohamed Said Badaoui, a qui el jutjat de guàrdia de Reus va enviar al CIE el divendres. Sobre tots dos activistes hi ha una ordre d’expulsió pendent des de l’estiu. L’origen de l’ordre de detenció és una denúncia de la Comissaria General d’Informació per “radicalisme ideològic”, “difusió de postulats radicals progihadistes” i per ser “un dels principals referents a Espanya del salafisme més ortodox”.