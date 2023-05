Europa espera que França finalment no ajorni l’alta velocitat amb l’Estat

La Comissió Europa (CE) demana a França que es replantegi el seu ajornament de l’alta velocitat amb l’estat espanyol pel corredor Atlàntic. Brussel·les, de fet, considera que és “preocupant” que el govern d’Emmanuel Macron vulgui retardar fins al 2042 el desenvolupament d’aquesta connexió i espera que reconsideri el calendari. La CE veu possible complir l’objectiu de culminar el projecte el 2030, tal com s’estableix en la xarxa transeuropea de transports de la Unió Europea (UE).

L’expert de l’executiu comunitari responsable de corredor Atlàntic, Carlo Sacchi, ha comparegut davant la comissió de Transports del Parlament Europea i ha assegurat que “ens trobem en un moment crític” pel que fa al “futur calendari dels principals projectes transfronterers a França”. Ha titllat de “preocupant”, “des de la perspectiva europea”, que es doni “prioritat al tram de Tolosa (davant del de Dax que connectarà amb la ‘Y basca’)”.

París, tal com ha recordat el tècnic europeu, treballa amb un ‘full de ruta’ revisat per a les seves inversions en infraestructures ferroviàries dels pròxims anys i s’espera una versió definitiva per a l’estiu. Així i tot, i segons una primera orientació de principis d’any, els projectes transeuropeus queden relegats a una segona fase de desenvolupament, un cop culminats altres nacionals.

De totes maneres, Sacchi està convençut que el govern francès reconsiderarà aquest plantejament abans de presentar el full de ruta definitiu. Ha remarcat que “les decisions preses en els pròxims mesos seran determinants” i ha afegit que en una trobada recent amb els presidents regionals de Nova Aquitània i Occitània aquests li van confirmar que l’alta velocitat transfronterera era viable dins dels terminis compromesos amb la UE. “Em van confirmar que tècnicament i financerament és possible executar els dos trams d’aquesta primera fase alhora, és a dir per al 2032. És possible sempre que l’Estat compleixi el finançament del tram de Dax”, ha detallat el responsable del corredor Atlàntic.

Sacchi ha insistit en la importància de fer els dos trams alhora, ja que la “Comissió Europea creu important la realització transfronterera de la xarxa europea”. Ha assegurat que Brussel·les comprèn l’interès per connectar Tolosa, però ha subratllat que “la prioritat ha de donar-se a (la xarxa) transfronterera”. En aquesta línia, el representant de la CE ha demanat paciència fins que París confirmi quina és la seva decisió definitiva de París, la qual s’espera per a l’estiu. Sacchi espera que aquesta decisió “vagi en la línia” del que defensen.