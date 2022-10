Un ciberatac afecta tres grans hospitals des d’aquesta matinada

Ciberatac contra el Consorci Sanitari Integral (CSI). Aquest hackeig ha afectat durant aquesta matinada el funcionament de la xarxa de diversos hospitals i centres catalans, segons ha avançat el diari El País i ha confirmat el Departament de Salut i encara no està resolt. De fet, la conselleria de Salut ha assenyalat que s’està treballant per resoldre la incidència, que a hores d’ara continua afectant aquests centres hospitalaris. El ciberatac ha afectat l’Hospital de Sant Joan Despí, l’Hospital Dos de Maig de Barcelona, els CAP Sagrada Família, Collblanc i la Torrassa, l’Hospital General de l’Hospitalet, dues residències i diversos centres que tracten malalties específiques a Sant Feliu i a Cornellà. Encara no ha transcendit la severitat de l’atac i caldrà esperar a que es resolgui per iniciar la investigació.

Segons el consorci, la prioritat ara és garantir que es pot prestar atenció urgent en aquests centres tot i que també s’està avaluant l’afectació i s’està intentant revertir el ciberatac. Els ciberatacs són habituals últimament, sobretot en l’àmbit de la salut, quan els ciberdelinqüents van començar a atacar aquest sector durant la pandèmia. Un d’aquests hospitals afectats ja va patir un atac similar al 2020 amb la intenció de robar dades personals dels pacients.

Ciberatacs cada cop més freqüents al sector de salut

També durant la pandèmia, la Generalitat va patir un ciberatac de gran magnitud amb la intenció de bloquejar l’accés a La Meva Salut quan començava la campanya de vacunació i quan es van començar a exigir els passaports o certificats Covid. En aquest cas va ser un atac tan greu que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya va haver d’intervenir per revertir-ho. Es va aconseguir tornar a reactivar les pàgines afectades, entre les quals també hi havia TV3 i Catalunya Ràdio, durant la matinada i posteriorment es va començar una investigació al respecte.