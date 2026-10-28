Compareixença d’aquesta tarda al Parlament de l’estat major del departament d’Interior arran dels aldarulls del vespre de dissabte a Barcelona. La consellera Núria Parlon, acompanyada del director general de la Policia, Ferran López, i la comissària en cap del cos, Sílvia Catà, ha admès a la comissió d’Interior de la cambra catalana que els avalots registrats a la capital catalana és un “fenomen nou i anòmal” que basat en el concepte Blocus -el lema de les protestes juvenils a la Catalunya Nord i a França de les darreres setmanes. “No té res a veure amb les manifestacions habituals a Catalunya”, ha afegit.
Una idea que ha refermat Catà que s’ha negat a considerar la convocatòria de “protesta”. Ans al contrari, ho ha definit com una “successió de fets delictius greus, protagonitzats per gent molt jove”. Uns fets d’una “intensitat poc habitual” i sense precedents a la recent història dels aldarulls que s’han viscut a Catalunya. Amb una nova característica, la “pèrdua pel respecte a l’autoritat policial”, és a dir, que no es van arronsar tot i el dispositiu preventiu. “És un fenòmen quantitativament i qualitativament nou per les seves característiques i sense precedents”, ha adduit la comissària.
Per la seva banda, López ha defensat el dispositiu dels Mossos d’Esquadra i la feina de detecció de la Comissaria General d’Informació. Ara bé, López no se n’ha estat d’assenyalar una crítica: “No vam encertar el grau de violència dels participants, perquè eren molt joves sense vincles i aparentment desorganitzats”. Una desorganització, però, que ha incidit com aparent, perquè el comissari no ho acaba de veure. En tot cas, ha reconegut que Informació dels Mossos no va saber “graduar exactament el grau de violència que va condicionar el dispositiu”. “No és nou el vandalisme i el pillatge”, ha afegit, però sí que ha ressaltat que “és la primera vegada que ens ho trobem en estat pur, sense necessitat d’un lema o una bandera”. L’oposició ha carregat amb ganes per la manca de prevenció i han retret que no s’avisés als comerciants.
El dispositiu que es va preparar
Catà ha desglossat l’evolució de la investigació, tant a posterior dels aldarulls com els indicis que van recollir des de la seva Comissaria General d’Informació en els dies anteriors. En concret, van detectar el 20 d’octubre un grups de Whatsapp amb els primers grups; l’endemà, un perfil de Tik-Tok amb 102 seguidors cridant a la concentració Blocus el 24 a la plaça Catalunya de Barcelona. I, posteriorment, un segon grup de Whatsapp, amb sis grups més integrats, amb 6 grups integrats que sumaven 164 seguidors, que teòricament convocaven protestes per la qualitat educativa i digne.
Els analistes de la policia van avaluar els riscos en base els indicadors per detectar una “amenaça real”. És a dir, l’activitat dels grups, si hi ha concreció del promotor del canal, l’evolució del nombre de seguidors en un espai concret de temps -el detector més fiable-; si hi ha una confrontació amb grups contraposats i si hi ha una crida explícita a la violència. Sobre aquests paràmetres es va preparar un dispositiu preventiu amb 295 efectius entre unitats d’ordre públic i seguretat ciutadana i de paisà així com un centenar de membres de la Guàrdia Urbana.
Es van identificar 300 persones i es van aixecar 68 actes de denúncia per passamuntanys, pirotècnica, esprais, eines i pedres entre les quatre de la tarda i dos quarts de set. “La concentració no es va fer”, ha ressaltat, però sí els desordres, amb grups d’entre 3 i deu persones d’entre 12 i 20 anys que va obligar intervenir la Brigada Mòbil i l’ARRO, amb autorització per disparar projectils de foam. El resultat final, 130 detinguts, 14 mossos ferits -quatre de baixa- i 23 establiments objecte de pillatge.
Qui hi ha al darrera?
Tant Catà com Lòpez han avisat que “s’identificaran tots els implicats” i que ara per ara estan preocupats amb la convocatòria del dia 24. De moment, han tancat 3 canals de comunicació de Blocus i han demanat ajuda al Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). De fet, ha informat que el cap de la Comissaria General d’Informació, l’intendent Carles Fernàndez, és a la seu del CITCO a Madrid per coordinar l’ajuda de rastreig a la xarxa.
Lòpez ha insistit en què cal trobar qui ha al darrera del moviment perquè han detectat una “combinació preocupant” de “l’anonimat dels promotors, la participació notables de menors, la difusió viral pública i trasllat als canals privats”. Per Lòpez cal saber qui hi ha al darrera i admet que semblava una actuació “coordinada”, tot i que Català ha demanat distingir les protestes legítimes de les “conductes de delictes oportunistes que van aprofitar la protesta per fer vandalisme i pillatge”. Lòpèz ha subratllat que no es va acabar d’avaluar bé l’amenaça però que gràcies a la informació recollida ara es poden preparar millor els dispositius d’aquest nou fenòmen.
Més informació ben aviat