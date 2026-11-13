Àlvaro Puche, entrenador: «L’el·líptica és un exercici molt interessant a partir dels 60 perquè millora força i metabolisme sense impacte»

A partir dels seixanta anys, mantenir-se actiu és una qüestió clau per conservar la força, la mobilitat i l’autonomia en el dia a dia. No obstant això, de vegades costa trobar disciplines que s’adaptin a les nostres necessitats actuals sense comprometre les articulacions. (Sí, nosaltres també hem hagut de descartar més d’un esport per culpa d’un mal de genoll inoportú).
Per sort, hi ha opcions que s’allunyen del clàssic entrenament de força extrem i ofereixen un rendiment excel·lent sense el risc de patir lesions innecessàries. Quan el cos comença a demanar una treva davant dels impactes repetitius, mirar cap al material del gimnàs pot ser la millor solució per al nostre progrés físic.
Una de les màquines que solem associar únicament al treball cardiovascular és l’el·líptica, un aparell que guarda moltes més sorpreses de les que ens pensem a primera vista. Utilitzar aquest dispositiu de manera correcta ens permet activar diferents grups musculars de manera simultània, millorar la capacitat pulmonar i cuidar la densitat òssia sense sortir de la zona de confort.
Per què l’el·líptica canvia les regles del joc a partir dels seixanta
Tal com explica l’entrenador Àlvaro Puche en una entrevista recent a Telva, aquest aparell es pot convertir en un aliat fantàstic per afrontar l’exercici passada una determinada edat. (No ens digueu que no sobta descobrir tot el que pot arribar a fer una sola màquina de gimnàs).
El secret d’aquest èxit radica en la seva capacitat per eliminar l’impacte directe sobre les articulacions mentre treballem el cos de manera global. Si busques un hàbit saludable que et permeti cuidar el metabolisme sense patir per l’esquena o els genolls, aquesta alternativa guanya punts cada dia.
Mantenir la forma física a partir de certa edat no ha de significar patir sobre la cinta de córrer o carregar amb un pes excessiu.
Moure’s amb seguretat és l’única manera de garantir la constància necessària per veure resultats reals a llarg termini. Quan el cos no pateix cops innecessaris, el desig d’entrenar torna a aparèixer de manera natural en la nostra rutina setmanal.
Com treure el màxim partit a cada sessió de moviment
Treballar les cames, els braços i la zona mitjana en un mateix exercici és possible gràcies al disseny d’aquesta eina cardiovascular tan habitual a les sales de fitness. Aquesta versatilitat ajuda a optimitzar el temps que passem entrenant sense necessitat de complicar-nos la vida amb rutines interminables.
A més a a més, la millora de la salut cardiovascular va de la mà d’un estímul directe sobre els ossos gràcies al treball de càrrega controlada. (Val la pena recordar que la prevenció de la pèrdua de massa òssia esdevé una prioritat absoluta amb el pas dels anys).
Iniciar-se en aquesta pràctica requereix només una mica de paciència i ajustar la intensitat segons el nostre estat de forma inicial. No cal buscar marques impossibles ni rècords de velocitat, sinó trobar el ritme adequat que ens permeti gaudir del procés i notar una evolució constant en el nostre benestar.
La importància d’escoltar el cos en aquesta etapa
Adaptar el volum de feina a les nostres capacitats actuals és el veritable secret per evitar el sedentarisme sense caure en les lesions pròpies d’una activitat excessivament agressiva. El nostre objectiu principal ha de ser sempre sumar salut i autonomia per als anys vinents.
Apostar per un entrenament intel·ligents ens apropa a una vellesa activa on el nostre cos respon exactament com nosaltres desitgem. (Al final, del que es tracta és de guanyar llibertat de moviments per seguir fent tot allò que ens agrada).
Quina és la teva màquina preferida per moure’t al gimnàs sense patir per les articulacions?