Àlvaro Puche, entrenador: «La elíptica es un ejercicio muy interesante a partir de los 60 porque mejora fuerza y metabolismo sin impacto»

A partir de los sesenta años, mantenerse activo es una cuestión clave para conservar la fuerza, la movilidad y la autonomía en el día a día. No obstante, a veces cuesta encontrar disciplinas que se adapten a nuestras necesidades actuales sin comprometer las articulaciones. (Sí, nosotros también hemos tenido que descartar más de un deporte por culpa de un dolor de rodilla inoportuno).

Por suerte, hay opciones que se alejan del clásico entrenamiento de fuerza extremo y ofrecen un rendimiento excelente sin el riesgo de sufrir lesiones innecesarias. Cuando el cuerpo empieza a pedir una tregua ante los impactos repetitivos, mirar hacia el material del gimnasio puede ser la mejor solución para nuestro progreso físico.

Una de las máquinas que solemos asociar únicamente al trabajo cardiovascular es la elíptica, un aparato que guarda muchas más sorpresas de las que pensamos a primera vista. Utilizar este dispositivo de manera correcta nos permite activar diferentes grupos musculares de manera simultánea, mejorar la capacidad pulmonar y cuidar la densidad ósea sin salir de la zona de confort.

Por qué la elíptica cambia las reglas del juego a partir de los sesenta

Tal como explica el entrenador Àlvaro Puche en una entrevista reciente a Telva, este aparato se puede convertir en un aliado fantástico para afrontar el ejercicio pasada una determinada edad. (No nos digáis que no sorprende descubrir todo lo que puede llegar a hacer una sola máquina de gimnasio).

El secreto de este éxito radica en su capacidad para eliminar el impacto directo sobre las articulaciones mientras trabajamos el cuerpo de manera global. Si buscas un hábito saludable que te permita cuidar el metabolismo sin sufrir por la espalda o las rodillas, esta alternativa gana puntos cada día.

Mantener la forma física a partir de cierta edad no tiene que significar sufrir sobre la cinta de correr o cargar con un peso excesivo.

Moverse con seguridad es la única manera de garantizar la constancia necesaria para ver resultados reales a largo plazo. Cuando el cuerpo no sufre golpes innecesarios, el deseo de entrenar vuelve a aparecer de manera natural en nuestra rutina semanal.

Cómo sacar el máximo partido a cada sesión de movimiento

Trabajar las piernas, los brazos y la zona media en un mismo ejercicio es posible gracias al diseño de esta herramienta cardiovascular tan habitual en las salas de fitness. Esta versatilidad ayuda a optimizar el tiempo que pasamos entrenando sin necesidad de complicarnos la vida con rutinas interminables.

Además, la mejora de la salud cardiovascular va de la mano de un estímulo directo sobre los huesos gracias al trabajo de carga controlada. (Vale la pena recordar que la prevención de la pérdida de masa ósea se convierte en una prioridad absoluta con el paso de los años).

Iniciarse en esta práctica requiere solo un poco de paciencia y ajustar la intensidad según nuestro estado de forma inicial. No es necesario buscar marcas imposibles ni récords de velocidad, sino encontrar el ritmo adecuado que nos permita disfrutar del proceso y notar una evolución constante en nuestro bienestar.

La importancia de escuchar el cuerpo en esta etapa

Adaptar el volumen de trabajo a nuestras capacidades actuales es el verdadero secreto para evitar el sedentarismo sin caer en las lesiones propias de una actividad excesivamente agresiva. Nuestro objetivo principal debe ser siempre sumar salud y autonomía para los años venideros.

Apostar por un entrenamiento inteligente nos acerca a una vejez activa donde nuestro cuerpo responde exactamente como deseamos. (Al final, de lo que se trata es de ganar libertad de movimientos para seguir haciendo todo lo que nos gusta).

¿Cuál es tu máquina preferida para moverte en el gimnasio sin sufrir por las articulaciones?