Julià el Apóstata: el último emperador romano que quiso resucitar el paganismo frente al cristianismo

Existen momentos en la historia donde el destino de un imperio entero depende de una sola decisión personal. A mediados del siglo IV, el Imperio Romano caminaba por la delgada cuerda de una profunda crisis religiosa que amenazaba con desgarrarlo desde dentro. (Sí, nosotros también alucinamos con lo rápido que pueden cambiar las creencias de toda una sociedad). Por un lado, teníamos a los cristianos, que ganaban terreno y adeptos de manera imparable, y por otro, los paganos, dispuestos a defender a capa y espada la vieja religión de los dioses olímpicos que había visto crecer a Roma.

El hombre señalado para cambiar esta situación nació en Constantinopla en el año 331 d.C y llevaba un apellido que pesaba como una losa. Juliano II pertenecía a la misma familia de Constantino, la dinastía que había sufrido una sangrienta purga tras la muerte del primer emperador cristiano. Él y su hermano Galo fueron los únicos supervivientes de aquella masacre familiar que marcó para siempre su carácter y su visión del poder político.

La supervivencia en la frontera y el salto al poder

El futuro emperador recibió la protección de su primo Constancio II, quien le encomendó una misión que muchos consideraban una sentencia de muerte en vida. En el 355 d.C, Constancio II lo envió a defender las peligrosas fronteras occidentales en el limes germanicus, creyendo sinceramente que el joven e inexperto aristócrata no regresaría con vida de aquel destino inhóspito. Pero la realidad fue muy diferente gracias a su astucia militar.

Su intelectualidad y capacidad táctica lograron frenar las constantes incursiones de bárbaros como los francos, burgundios y alamanes que asediaban la Galia. Aquellos éxitos inesperados provocaron que las legiones del Rin aclamaran a Juliano como Augusto en el año 361, dando el pistoletazo de salida a una guerra civil contra Constancio II que finalmente no se llegó a librar por la muerte prematura de su rival.

Nos olvidamos demasiado a menudo de que la historia de Roma no fue solo una sucesión de victorias militares, sino un pulso constante para controlar el pensamiento y la fe de millones de personas.

La guerra abierta contra la moral cristiana

Con el camino libre para gobernar, el nuevo mandatario tenía muy claro cuál era su principal enemigo a vencer. Juliano estaba convencido de que el cristianismo era el verdadero causante de la degeneración moral y la rampante corrupción que lastraba la administración del imperio desde hacía décadas. (A veces olvidamos que la política y la religión han ido siempre de la mano en la lucha por el control social).

Para marcar distancias con sus predecesores, rechazó el título de dominus y recuperó el antiguo título republicano de cónsul, enviando un mensaje clarísimo a la clase dirigente. Apostató abiertamente del cristianismo en el que había sido bautizado, se hizo llamar heleno y ordenó la reconstrucción del Templo de Jerusalén para ganarse el apoyo de los judíos en sus planes contra Persia.

Medidas drásticas e intolerancia religiosa

Su ofensiva legislativa no se quedó solo en gestos simbólicos o alianzas estratégicas con terceros. Juliano prohibió taxativamente a los cristianos impartir lecciones o dedicarse a la enseñanza de sus textos sagrados, mientras blindaba la protección de los templos paganos y de la histórica Academia de Atenas.

En una carta a su maestro Máximo de Éfeso, el mismo emperador dejó por escrito su orgullo por haber recuperado los tradicionales sacrificios de las hecatombes en honor a los dioses olímpicos. Curiosamente, su política de libertad de cultos se nutrió de la propia intransigencia existente entre las diferentes corrientes cristianas, como el enfrentamiento sangriento entre arrianos y ortodoxos en la ciudad de Alejandría.

La caída en tierra extranjera

Tras dos años intensos dedicados a transformar la estructura ideológica del imperio, el joven emperador decidió que era el momento de mirar hacia el exterior. En el año 363 se sintió lo suficientemente fuerte para emprender una ambiciosa campaña militar contra el gran enemigo histórico de Roma, los persas sasánidas, avanzando con firmeza hasta las puertas de Ctesifonte.

Pero la respuesta del rey persa Sapor II fue una guerra de tierra quemada, destruyendo cosechas y envenenando los manantiales para agotar moralmente a las tropas romanas. Durante una de aquellas escaramuzas en el frente, un jinete persa logró herir de muerte al emperador con su lanza, poniendo fin a su vida en la tienda de campaña con solo treinta y dos años. La leyenda cristiana posterior convirtió aquel golpe de lanza en una intervención divina, cerrando para siempre el último capítulo del paganismo en el trono imperial.

Quedan pocos testimonios de aquel intento desesperado por girar la rueda de la historia en dirección contraria. ¿Somos nosotros, hoy día, capaces de imaginar un mundo donde el curso de nuestra civilización hubiese dependido de una sola estocada en las arenas de Mesopotamia?