El fascinante secreto de los elefantes: un estudio confirma que usan algo similar a nuestros nombres

Te encuentras de repente en la inmensidad de la sabana africana, rodeado por decenas de enormes mamíferos que parecen mantener una conversación secreta mediante sonidos tan profundos que apenas podemos percibir con nuestros propios oídos. En cuestión de segundos, uno de estos animales emite una de esas misteriosas llamadas y otro ejemplar, situado a una distancia considerable, reacciona de repente al comprobar que el mensaje va dirigido directa y específicamente a él. No estamos hablando simplemente de reconocidas voces familiares que resuenan en el aire. Podríamos estar ante una respuesta sorprendente que se asemeja peligrosamente al hecho de responder al propio nombre propio.

Aunque pueda parecer una exageración propia de la ciencia ficción más atrevida, esta fascinante posibilidad fue planteada formalmente por una investigación publicada en el año 2024 en la revista científica Nature Ecology & Evolution. (Sí, nosotros también tardamos en creerlo cuando vimos los datos). Los autores de este estudio encontraron indicios sólidos que sugieren que los elefantes africanos utilizan determinadas características únicas en sus vocalizaciones para identificar a otros individuos concretos, sin necesidad de reproducir previamente los sonidos que estos emiten de manera habitual en su día a día.

El gran descubrimiento no es menor, ya que hasta ahora se consideraba firmemente que el uso de nombres propios era una capacidad intelectual muy poco común y prácticamente exclusiva fuera de nuestra propia especie humana. Para lograr llegar al fondo de esta cuestión y comprender con precisión cómo se comunican realmente estos colosos, un equipo internacional de científicos analizó exhaustivamente 469 llamadas de elefantes africanos registradas meticulosamente en diferentes zonas geográficas de Kenia, incluyendo lugares tan emblemáticos como la reserva de Samburu y el Parque Nacional de Amboseli.

La complejidad acústica escondida en la sabana

Los investigadores centraron todos sus esfuerzos en estudiar unas vocalizaciones muy concretas conocidas popularmente como rumble, unos sonidos graves que los elefantes utilizan de manera constante para mantener un contacto estrecho con el resto de miembros de su grupo. Aunque al oído humano estos sonidos puedan parecernos a simple vista bastante similares entre sí, en realidad contienen una cantidad enorme de información acústica que resulta vital para ellos. Mediante el uso de herramientas avanzadas de aprendizaje automático, el equipo buscó patrones y características que permitieran relacionar determinadas llamadas directamente con los animales concretos a los que iban destinadas.

Los resultados iniciales obtenidos señalaron rápidamente que algunas vocalizaciones podían contener señales específicas estrechamente asociadas a sus respectivos destinatarios. Pero para confirmar la teoría todavía faltaba superar una prueba totalmente fundamental: comprobar científicamente si los mismos elefantes eran capaces de reconocer estas sutiles diferencias. Para lograrlo, diseñaron un experimento práctico con 17 elefantes salvajes a los que reprodujeron grabaciones de audio con llamadas que originalmente habían sido dirigidas a ellos mismos, contrastándolas con otras que tenían como destinatarios a individuos completamente diferentes.

El verdadero peligro no es descubrir cuánto se parecen a nosotros, sino darnos cuenta de todo lo que aún nos queda por aprender sobre su complejo comportamiento social.

Las reacciones que registraron durante las pruebas fueron completamente llamativas y no dejaron lugar a muchas dudas. En el momento exacto de escuchar una vocalización que había sido concebida originalmente para ellos, los elefantes tendían a acercarse mucho antes hacia el altavoz y respondían vocalmente con una intensidad claramente superior si lo comparábamos con lo que hacían cuando la grabación correspondía a otro destinatario. Podíamos ver claramente cómo distinguían con precisión qué momento concreto alguien les estaba llamando desde la distancia.

Etiquetas vocales y el debate científico abierto

Aquí es donde surge una de las cuestiones más apasionantes de esta investigación que ha sacudido a la comunidad científica internacional. Algunos animales altamente inteligentes, como pueden ser determinados delfines, utilizan siluetas y silbidos característicos que otros compañeros pueden imitar fácilmente para dirigirse directamente a ellos. Sin embargo, los investigadores observaron detenidamente que las llamadas de los elefantes no funcionaban simplemente mediante una simple imitación del sonido habitual del destinatario. Esto abrió la puerta a la gran posibilidad de que empleen etiquetas vocales que han aprendido previamente y que asocian a individuos concretos.

Conviene, no obstante, introducir matices importantes y mantener la necesaria prudencia para no caer en simplificaciones erróneas. Los científicos encargados del estudio no han podido identificar aún una palabra o un fragmento sonoro concreto que se pueda traducir de manera literal como el nombre propio de un elefante determinado. Tampoco tenemos la certeza absoluta de si absolutamente todos los miembros de un mismo grupo familiar utilizan exactamente la misma señal idéntica para referirse a un único individuo en concreto. De hecho, una reevaluación científica posterior publicada este mismo año cuestionó parcialmente algunas de las pruebas obtenidas inicialmente mediante la inteligencia artificial.

Esta revisión señaló posibles sesgos relacionados directamente con la propia identidad de los emisores y el momento exacto en que se habían llevado a cabo las grabaciones de campo. Lejos de borrar las reacciones reales que se observaron durante los experimentos prácticos con los animales, este hecho aconseja simplemente actuar con prudencia antes de afirmar rotundamente que los elefantes utilizan auténticos nombres en su día a día. La fascinante hipótesis gana un peso enorme cuando observamos detenidamente cómo es el día a día y el estilo de vida de estos increíbles mamíferos en la naturaleza.

Los elefantes africanos mantienen relaciones sociales sumamente duraderas a lo largo de los años, reconocen a un número elevadísimo de individuos de su entorno y tienen la capacidad contrastada de comunicarse eficazmente a grandes distancias. Sus grupos familiares están formados por animales que necesitan constantemente coordinar largos desplazamientos, reunirse de nuevo después de haber estado separados y mantener vínculos afectivos y sociales durante décadas enteras. En un contexto tan complejo como este, tener la habilidad de dirigir una llamada concreta a un individuo determinado supondría una ventaja evolutiva evidente para su supervivencia.

La investigación no llega a demostrar de ninguna manera que los elefantes tengan la capacidad de hablar exactamente como lo hacemos nosotros, pero sí que plantea una realidad igualmente fascinante. Nos recuerda que su comunicación podría incluir formas de identificación individual mucho más elaboradas y complejas de lo que se había supuesto inicialmente en el ámbito académico. Y quizá el detalle verdaderamente sorprendente no sea descubrir si pueden llegar a tener algo semejante a un nombre propio, sino todo lo que aún nos queda por delante para descubrir sobre lo que realmente se dicen unos a otros en pleno corazón de la sabana.