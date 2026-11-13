Las claves de estilo de Mayte de la Iglesia y Anitta Ruiz: «El recurso más fácil para transformar un look es utilizar complementos exagerados»

Conseguir ir perfecta desde primera hora de la mañana hasta un compromiso nocturno sin pasar por casa parece una misión prácticamente imposible. (Sí, nosotros también hemos salido de casa con la sensación de ir demasiado simples cuando cae el sol). La realidad es que nuestro armario diario suele pedir a gritos un giro de guion que no siempre sabemos cómo ejecutar sin cargar con una bolsa extra.

La solución definitiva para salvar este abismo estilístico pasa por aceptar un consejo experto que cambia completamente nuestras opciones de temporada. El secreto real para transformar un conjunto de oficina en un look de evento sin esfuerzo se encuentra en apostar decididamente por los complementos exagerados y con brillos que aporten una intencionalidad completamente diferente a nuestro estilismo.

El recurso más fácil para transformar un look de oficina a una cena o evento por la tarde es utilizar complementos exagerados.

La transformación a través del tamaño y el brillo

Tenemos muy claro que el ritmo del día a día no nos permite muchas filigranas cuando tenemos una reunión matutina y un acto de tarde de manera consecutiva. La modelo y estilista Mayte de la Iglesia lo tiene clarísimo después de pasar horas en los desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week luciendo el mismo vestido con pequeños cambios. (Una genialidad práctica que podemos copiar sin vergüenza).

La clave de todo reside en el hecho de que un mismo vestido o un traje de chaqueta puede desprender una energía totalmente renovada si se acompaña con unos súper pendientes que rompan la sobriedad. Si optamos generalmente por llevar el cabello recogido, tenemos el camino libre para lucir piezas XL de firmas como Moliane o Mes Amies, con un aire más minimalista, o apostar por opciones de estilo joya como las que encontramos en Paulet, sin olvidar propuestas más accesibles de Zara o Mango.

El poder de un básico con elementos inesperados

Por su parte, la estilista Anitta Ruiz analiza con lupa las alfombras rojas y sabe perfectamente cómo un accesorio puede cambiar un look sin necesidad de empezar de cero. Su método infalible comienza por elegir un buen básico durante las horas de trabajo, como un vestido liso o un dos piezas sólido que pueda crecer mucho con muy poco esfuerzo.

A partir de ahí, el juego se acelera introduciendo un pañuelo de seda grande anudado de manera curiosa con un gran broche joya, unos macro pendientes y un elemento decisivo que nunca falla. Nos referimos a un labial potente, donde el rojo o el burdeos se convierten en nuestros aliados más fuertes para dar el toque definitivo antes de cruzar la puerta de la oficina hacia el evento.

El truco es ir ese día a la oficina con un buen básico, un vestido liso, un dos piezas sólido, y añadir un pañuelo de seda grande con un broche joya y un labial potente.

Invertir con criterio para ganar tiempo

Llegados a este punto, contar con fondos de armario versátiles que funcionen tanto de día como de noche nos ahorra más de un dolor de cabeza frente al espejo. Podemos mirar hacia firmas como The Frankie Shop, Arket, Fabienne Chapot o Massimo Dutti para encontrar piezas sólidas que cumplan con nota durante nuestras largas jornadas laborales.

La inversión en un buen accesorio vintage rescatado de un anticuario, un pañuelo de firmas reconocidas como Hermès o Bimba y Lola, o un broche tipo Lirio de agua de Suma Cruz, marcan la diferencia absoluta entre un look plano y un look memorable. Al final, se trata de simplificar nuestras decisiones matinales sabiendo exactamente qué pieza hará la magia por la tarde.

La próxima vez que tengas la agenda del día completamente colapsada, recuerda que no hace falta volver a casa para triunfar en la noche. ¿Tienes a tu disposición los accesorios adecuados para dar el salto definitivo? (Seguro que sí).