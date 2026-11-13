Les claus d’estil de Mayte de la Iglesia i Anitta Ruiz: «El recurs més fàcil per transformar un look és utilitzar complements exagerats»

Aconseguir anar perfecta des de primera hora del matí fins a un compromís nocturn sense passar per casa sembla una missió pràctica impossible. (Sí, nosaltres també hem sortit de casa amb la sensació d’anar massa simples quan cau el sol). La realitat és que el nostre armari de diari sol demanar a crits un gir de guió que no sempre sabem com executar sense carregar amb una bossa extra.
La solució definitiva per salvar aquest abisme estilístic passa per acceptar un consell expert que canvia completament les nostres opcions de temporada. El secret real per transformar un conjunt d’oficina en un look d’esdeveniment sense esforç es troba en apostar decididament pels complements exagerats i amb brillantors que aportin una intencionalitat completament diferent al nostre estilisme.
El recurs més fàcil per transformar un look de oficina per una cena o event per la tarda és utilitzar complements exagerats.
La transformació a través de la mida i el brillant
Tenim molt clar que el ritme del dia a dia no ens permet gaires filigranes quan tenim una reunió matinal i un acte de tarda de manera consecutiva. La model i estilista Mayte de la Iglesia ho té claríssim després de passar hores als desfilades de la Mercedes Benz Fashion Week lluint el mateix vestit amb petits canvis. (Una genialitat pràctica que podem copiar sense vergonya).
La clau de tot resideix en el fet que un mateix vestit o un traje de chaqueta pot desprendre una energia totalment renovada si s’acompanya amb uns súpers pendents que trenquin la sobrietat. Si optem generalment per portar el cabell recollit, tenim el camí lliure per lluir peces XL de firmes com ara Moliane o Mes Amies, amb un aire més minimalista, o apostar per opcions de tall joya com les que trobem a Paulet, sense oblidar propostes més accessibles de Zara o Mango.
El poder d’un bàsic amb elements inesperats
Per la seva banda, l’estilista Anitta Ruiz analitza amb lupa les catifes vermelles i sap perfectament com un accessori pot capgirar un look sense necessitat de començar de zero. El seu mètode infal·lible comença per triar un bon bàsic durant les hores de feina, com ara un vestit llis o un dos peces sòlid que pugui créixer molt amb ben poc esforç.
A partir d’aquí, el joc s’accelera introduint un pañuelo de seda gran anumat de manera curiosa amb un gran broche joya, uns macro pendents i un element decisiu que mai falla. Ens referim a un labial potente, on el vermell o el burdes es converteixen en els nostres aliats més forts per donar el toc definitiu abans de creuar la porta de l’oficina cap a l’esdeveniment.
El truc és anar eixe dia a la oficina amb un bon bàsic, un vestit liso, un dos peces sòlid, i afegir un pañuelo de seda gran amb un brocat joya i un labial potent.
Invertir amb criteri per guanyar temps
Arribats a aquest punt, comptar amb fons d’armari versàtils que funcionen tant de dia com de nit ens estalvia més d’un mal de cap davant del mirall. Podem mirar cap a firmes com The Frankie Shop, Arket, Fabienne Chapot o Massimo Dutti per trobar peces sòlides que compleixin amb nota durant les nostres llargues jornades laborals.
La inversió en un bon accessori vintage rescatat d’un antiquari, un mocador de firmes reconegudes com Hermès o Bimba y Lola, o un brocat tipus Lirio de agua de Suma Cruz, marquen la diferència absoluta entre un look pla i un look memorables. Al final, es tracta de simplificar les nostres decisions matinals sabent exactament quina peça farà la màgia a la tarda.
La pròxima vegada que tinguis l’agenda del dia completament col·lapsada, recorda que no cal tornar a casa per triomfar a la nit. Tens a la teva disposició els accessoris adequats per fer el salt definitiu? (Segur que sí).