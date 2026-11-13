José Felices, radiòleg: «Cada entrenament de força és una inversió per prevenir la debilitat òssia»

Segurament t’has fixat alguna vegada que algunes persones grans de la família sembla que hagin perdut altura amb el pas dels anys. No es tracta d’una simple il·lusió òptica ni tampoc d’una sensació estranya (sí, nosaltres també pensàvem que era cosa de la perspectiva). El doctor José Felices recorda que aquest procés de pèrdua d’estatura ocorre de manera molt real per culpa de les fractures que pateixen les vèrtebres quan el nostre os es debilita.
Falten moltes vegades explicacions clares sobre per què passa això i com podem evitar que ens passi a nosaltres mateixos (la resposta no és resignar-se a la vellesa). Cada fractura vertebral suposa perdre centímetres d’altura pel camí, però el pitjor de tot no és la talla que marca el metre, sinó el dolor intens que acompanya aquest deteriorament. Per sort, la medicina actual compta amb eines de prevenció que abans ni s’imaginaven (per fi una bona notícia).
Com saber l estat real dels teus ossos
El radiògraf i professor universitari recomana preguntar al metge per la densitometria per comprovar quin és l estat exacte de salut de l esquelet. Aquesta prova mèdica analitza els ossos d una manera molt gràfica, com si es tractés del compte corrent al banc. Quan complim trenta anys, el saldo de densitat òssia es troba al màxim nivell i no arrosseguem cap mena de deute amb el banc de l os.
El problema arriba a mesura que avancen els anys, moment en el qual paguem petits peatges i perdem una part del calci que teníem estalviat. Acumular massa deute es tradueix directament en patir osteoporosis, un estat que es pot comprovar amb el T-Score. Si el compte baixa a menys 2,5, el pacient entra oficialment en números vermells i el risc de patir una fractura augmenta de manera perillosa.
No oblidis que el teu millor pla de pensions de cara al futur és la teva pròpia massa muscular.
Evitar la ruïna dels ossos depèn d una acció molt concreta que podem controlar en el nostre dia a dia. Tal com assenyala l especialista, es tracta de fer ingressos periòdics a través de l exercici físic per mantenir una bona fortalesa. Cada sessió d entrenament de força funciona com una nova nòmina que ingressem directament al nostre sistema ossi per protegir-lo de debilitar-se.
La inversió que protegeix la salut
Posar-se a entrenar no requereix necessàriament pagar la quota d un gimnàs car ni disposar de maquinària professional d última generació. Qualsevol persona pot començar des de casa seva si compta amb l assessorament adequat d un bon professional que adapti les pautes a cada necessitat específica. Fer aquest esforç compensa sobradament davant de qualsevol excusa relacionada amb el cost econòmic de cuidar-se.
Resulta del tot inútil tenir molts zeros al compte bancari si després no tenim la mobilitat necessària per gaudir de la vida amb autonomia. La inversió en salut esdevé així un requisit absolutament imprescindible per garantir una bona qualitat de vida durant la maduresa. Quina serà la teva pròpia decisió a partir d avui mateix per començar a sumar salut al teu organisme?