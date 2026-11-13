José Felices, radiólogo: «Cada entrenamiento de fuerza es una inversión para prevenir la debilidad ósea»

Seguramente te has fijado alguna vez que algunas personas mayores de la familia parecen haber perdido altura con el paso de los años. No se trata de una simple ilusión óptica ni tampoco de una sensación extraña (sí, nosotros también pensábamos que era cosa de la perspectiva). El doctor José Felices recuerda que este proceso de pérdida de estatura ocurre de manera muy real debido a las fracturas que sufren las vértebras cuando nuestro hueso se debilita.

Faltan muchas veces explicaciones claras sobre por qué pasa esto y cómo podemos evitar que nos pase a nosotros mismos (la respuesta no es resignarse a la vejez). Cada fractura vertebral supone perder centímetros de altura por el camino, pero lo peor de todo no es la talla que marca el metro, sino el dolor intenso que acompaña este deterioro. Por suerte, la medicina actual cuenta con herramientas de prevención que antes ni se imaginaban (por fin una buena noticia).

Cómo conocer el estado real de tus huesos

El radiógrafo y profesor universitario recomienda preguntar al médico por la densitometría para comprobar cuál es el estado exacto de salud del esqueleto. Esta prueba médica analiza los huesos de una manera muy gráfica, como si se tratara de la cuenta corriente en el banco. Cuando cumplimos treinta años, el saldo de densidad ósea se encuentra en el máximo nivel y no arrastramos ningún tipo de deuda con el banco del hueso.

El problema llega a medida que avanzan los años, momento en el cual pagamos pequeños peajes y perdemos una parte del calcio que teníamos ahorrado. Acumular demasiada deuda se traduce directamente en sufrir osteoporosis, un estado que se puede comprobar con el T-Score. Si la cuenta baja a menos 2,5, el paciente entra oficialmente en números rojos y el riesgo de sufrir una fractura aumenta de manera peligrosa.

No olvides que tu mejor plan de pensiones de cara al futuro es tu propia masa muscular.

Evitar la ruina de los huesos depende de una acción muy concreta que podemos controlar en nuestro día a día. Tal como señala el especialista, se trata de hacer ingresos periódicos a través del ejercicio físico para mantener una buena fortaleza. Cada sesión de entrenamiento de fuerza funciona como una nueva nómina que ingresamos directamente a nuestro sistema óseo para protegerlo de debilitarse.

La inversión que protege la salud

Ponerse a entrenar no requiere necesariamente pagar la cuota de un gimnasio caro ni disponer de maquinaria profesional de última generación. Cualquier persona puede comenzar desde su casa si cuenta con el asesoramiento adecuado de un buen profesional que adapte las pautas a cada necesidad específica. Hacer este esfuerzo compensa sobradamente ante cualquier excusa relacionada con el costo económico de cuidarse.

Resulta del todo inútil tener muchos ceros en la cuenta bancaria si después no tenemos la movilidad necesaria para disfrutar de la vida con autonomía. La inversión en salud se convierte así en un requisito absolutamente imprescindible para garantizar una buena calidad de vida durante la madurez. ¿Cuál será tu propia decisión a partir de hoy mismo para comenzar a sumar salud a tu organismo?