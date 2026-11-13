Elena de Borbón siempre ha intentado mantener un perfil bajo, alejada de los focos y sin querer protagonizar titulares escandalosos. Ella es la hija mayor de Juan Carlos y Sofía y, por tanto, quien debería haber reinado si la monarquía no arrastrara aún un sistema de sucesión machista. Consciente de que nunca ocuparía ese papel principal, optó por pasar desapercibida y disfrutar del dinero -y privilegios- de la familia real. No los ha derrochado, por eso, o al menos eso dice la gente que ha estado a su alrededor.

Dicen que siempre ha estado «a la sombra» y «predispuesta para los suyos». La revista Lecturas, por ejemplo, ha querido poner como ejemplo de esta discreción el hecho de que insistiera en que no quería un piso en propiedad sino vivir de alquiler como la gente de la calle. Nunca se ha sabido mucho sobre su casa cerca del parque del Retiro, un hogar hermético del que ahora se han filtrado más detalles.

Se sabe que consta de 500 metros cuadrados, que tiene una interna y una asistenta que viven con ella. Intenta no invitar a demasiada gente más allá de su fisioterapeuta personal y el peluquero que la peina en casa. Pues, de momento, con esta información muy perfil bajo y ahorro no vemos.

Elena de Borbón quiso vivir de alquiler y eso no gustó

Cuando se casó con Jaime de Marichalar, la hermana mayor de Felipe de Borbón vivía con él entre ricos en una casa en el exclusivo barrio de Salamanca. Cuando se divorciaron, sin embargo, decidió buscar una casa cerca de la Torre España. En su momento, eran propiedades que se habían construido para alojar a los trabajadores de la Casa de la Moneda. Con el paso del tiempo, sin embargo, pasaron de ser casas económicas a otras con un gran valor inmobiliario teniendo en cuenta que tenían 200 metros cuadrados y con un pequeño jardín. Elena nunca llegó a comprarla, así que no era su propietaria: «La infanta española vivía de alquiler y adaptar aquella casa supuso un esfuerzo importante por las medidas de protección que necesitaba».

Elena de Borbón tomó una decisión que enfureció a la familia real | Europa Press

Esta primera casa de Elena de Borbón como separada se encontraba en pleno centro de Madrid, una propiedad con cinco habitaciones, cuatro baños, un salón y un comedor de grandes dimensiones. Ponerle guardaespaldas fue complicado, entre las condiciones de la propiedad, que estuviera de alquiler y con unos cuantos vecinos. De la misma manera que dicen que poner cables para protegerla no fue fácil: «Ponerle una seguridad adecuada fue una pesadilla».

Quizás por este motivo terminó marchándose de allí, cuando se trasladó a la casa en la que vive ahora también en una zona privilegiada de la capital española.