El diputat de la CUP, Dani Cornellà, vol evitar que sigui gratuït mentir en un atestat policial contra un manifestant. En aquest context, i amb aquesta intenció, ha reclamat a través de dues peticions al departament d’Interior i la seva consellera, Núria Parlon, que s’obri un expedient al mosso d’esquadra que va acusar l’activista Albert Forcades d’haver-lo agredit durant la protesta per la presència dels monarques espanyols a la muntanya de Montserrat el 23 de juny de 2025.
La reivindicació de Cornellà rau en la resposta parlamentària que va rebre el passat mes de setembre de la mateixa Parlon quan se li preguntava si s’havia obert alguna investigació al caporal de la Brigada Mòbil que va redactar l’atestat que va obrir una causa penal contra Albert Forcades. Una causa que va ser sobreseguda i que va obligar a Parlon a demanar perdó a l’afectat al seu mateix despatx de consellera d’Interior.
Parlon afirmava en la seva resposta a Cornellà que “en relació amb els fets succeïts el 23 de juny de 2025 durant la visita del rei a Montserrat i sobre l’actuació policial i les eventuals responsabilitats disciplinàries, la Direcció General de la Policia informa que no s’ha incoat cap expedient disciplinari, atès que dels fets analitzats no se’n desprèn cap indici d’infracció o actuació irregular“. Per tant, descartava cap moviment.
Petició d’investigació
Cornellà ha presentat dos escrits, als que ha tingut accés El Món, amb què reclama que Parlon o la persona responsable del departament d’Interior, acordi l’obertura d’una informació reservada – pas obligat i previ a l’expedient disciplinari- per determinar les circumstàncies en què es va redactar l’atestat policial. Una investigació interna que “comprovi la veracitat del seu contingut”. En aquesta línia, el diputat remarca que en cas “que s’apreciïn indicis de falsedat documental o de qualsevol altra infracció penal, es traslladin les actuacions al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial competent, sense perjudici de la tramitació disciplinària que correspongui”.