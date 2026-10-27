Tot queda en mans de Ponent. Aquest seria el resum de la situació processal de les demandes que arreu del país han interposat més de 400 bombers voluntaris per reclamar els seus drets laborals i socials. En aquesta ocasió, ha estat les demandes registrades als jutjats de Granollers que dimecres d’aquesta setmana havien de celebrar la vista oral. El judici, en principi, no se celebrarà per qüestions de “tramitació tècnica interna del jutjat” i que, segons fonts pròximes al cas, es farà aviat un nou assenyalament.
Ara bé, la Generalitat ja ha assenyalat que també demanarà l’ajornament pel mateix motiu que va demanar la suspensió de la vista a Terrassa, el passat 6 d’octubre: la litispendència impròpia. És a dir, que el jutjat de Lleida que havia registrat la primera demanda i que afectava més d’un centenar de bombers. Per tant, el jutge de Terrassa interpretava que tenia preferència el procés a Lleida per ser anterior i més nombrós.
De tota manera, el judici a Lleida es va suspendre perquè els lletrats d’Interior van al·legar indefensió perquè no s’havien detallat els imports econòmics nominals de cada demandant i el fet que un dels reclamants havia mort i, per tant, quedava pendent la personació dels seus hereus. Una situació que, des de les entitats que defensen els bombers voluntaris, creuen que se solucionarà aviat, i citaran en les pròximes setmanes.
De Granollers a Figueres
Segons han explicat fonts del cas, la Generalitat seguint el fil de Terrassa també ha demanat a Granollers l’ajornament per la litispendència de Lleida. Bàsicament, per no tenir dues resolucions oposades que podrien complicar la seva aplicació o la resposta del departament d’Interior. De fet, ja es dona per feta aquesta suspensió fins que Lleida no resolgui. Una situació que també es preveu en la vista programada el pròxim 5 de novembre de Figueres, on es van presentar les demandes dels bombers voluntaris de l’Alt Empordà.
Les demandes reclamen el reconeixement de la relació laboral i la cotització a la seguretat social per accident laboral. Tota una veritable ofensiva judicial impulsada i organitzada pels col·lectius i entitats Bombers Precaris en Lluita, Federació de Bombers Voluntaris de Catalunya i l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya contra el departament que dirigeix Núria Parlon.