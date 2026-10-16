La batalla judicial dels bombers voluntaris tindrà nou episodi el 20 d’octubre, la vista oral per la demanda interposada per 100 membres del cos als jutjats socials de Lleida. Un judici clau per la resta de demandes interposades arreu del país. La data feia patir perquè els demandants van presentar dimecres una recusació contra el jutge substitut, Patrick O’Callaghan, actualment titular del Jutjat Social de Reforç de Lleida i que havia signat les darreres resolucions del cas. La base de la recusació és que el jutge havia treballat com a lletrat de l’UGT durant 22 anys, un sindicat refractari i contrari a les demandes laborals dels Bombers Voluntaris i, per tant, entenia que no hi havia garantia d’imparcialitat.
Però, segons han informat fonts del col·lectiu, la vista es manté perquè el mateix jutjat els ha comunicat que el judici i la resolució l’assumirà la magistrada titular de la Secció social del Tribunal d’Instància de Lleida Plaça número 2, Marta Perez. Si bé admeten que el jutge recussat ha dictat resolucions i providències sobre el cas, però serà la magistrada titular la qué la competència sobre aquesta causa. Per tant, la vista oral se celebrarà, i es reiniciarà el camí processal de la defensa dels drets laborals i socials dels Bombers Voluntaris.
Una concentració
El judici és important perquè marcarà l’evolució de la resta de processos oberts. De fet, el passat 7 d’octubre, hi havia data pel judici del mateix cas, a Terrassa. Una vista que precisament es va suspendre pel que s’anomena tècnicament com a litispendència impròpia. És a dir, evitar sentències contradictòries. El jutjat terrassenc es va estimar donar prioritat al de Lleida perquè la demanda es va presentar abans, el novembre de 2025, i acumulava un centenar d’afectats, en canvi, Terrassa només acumulava quatre demandes. Les diferents entitats han convocat una concentració a dos quarts d’onze davant la seu judicial.