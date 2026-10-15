La batalla judicial dels bombers voluntaris per tal que els reconeguin els seus drets laborals entra en una nova fase. Ell passat 7 d’octubre, el primer judici que s’havia de celebrar, previst en un jutjat social de Terrassa, es va suspendre. Una decisió motivada pel fet que hi havia una demanda presentada amb anterioritat, i amb més signants, a Lleida. El jutge de Terrassa va determinar que calia esperar la resolució de Ponent per evitar divergència entre sentències. Es tractava d’evitar el que tècnicament s’anomena litispendència impròpia.
Ara, aquesta decisió ha estat recorreguda per vulneració del dret a la tutela judicial efectiva. Però, a més, els bombers voluntaris han fet una altra passa gens menors. En concret, han recusat el jutge de Lleida al qual, com a substitut, li tocarà celebrar el judici previst per al 20 d’octubre. Segons ha pogut saber El Món, és Patrick O’Callaghan, actualment titular del Jutjat Social de Reforç de Lleida. Tot i l’hermetisme dels demandants, tot apunta, a la vista de la vida laboral del togat, que se’l recusa perquè durant 22 anys ha estat un dels principals advocats de la UGT, un sindicat que sempre s’ha mostrat refractari o fins i tot obertament contrari a les demandes dels bombers voluntaris.
Una recusació immediata
Fonts de l’equip jurídic apunten que s’han assabentat ara del canvi del jutge de la causa, i per això han plantejat la recusació. “Aquesta petició de recusació no qüestiona l’honorabilitat del magistrat; es basa en la seva manca d’aparença d’imparcialitat, i amb això es pretén evitar que el litigi es desenvolupi sota un dubte legítim sobre la posició de qui l’ha de resoldre”, afegeix un comunicat difós pel col·lectiu.
La tesi de la recusació podria ser la llarga relació que va tenir com a lletrat titular de la UGT. Aquest sindicat ha estat el més reticent a defensar les demandes dels bombers voluntaris. Per tant, es pot interpretar que la seva imparcialitat o neutralitat en el cas podria quedar afectada. En tot cas, es manté en dubte si la recusació es resoldrà abans de la vista prevista per a dimarts vinent, 20 d’octubre, perquè la presentació de les demandes socials va ser el novembre de 2025. I més tenint present que la resta de demandes en altres tribunals d’arreu del país se suspendran fins que no es resolgui la lleidatana, presentada per un centenar de bombers.
Per altra banda, l’equip jurídic ha recorregut contra la decisió del jutge de Terrassa de suspendre i arxivar provisionalment el procediment. El recurs entén que la decisió, basada en una suposada “litispendència impròpia”, no s’ajusta a dret i podria vulnerar el dret a la tutela judicial efectiva dels treballadors, que reclamen el reconeixement de la seva relació laboral amb la Generalitat de Catalunya. Segons el col·lectiu Bombers Precaris en Lluita, “no és raonable l’arxivament provisional d’un procediment mentre els bombers precaris continuen donant servei a totes les emergències sense alta a la Seguretat Social”. “Des de Bombers Precaris en Lluita recordem que la solució continua estant en mans de la Generalitat de Catalunya i passa, inexorablement, pel reconeixement ple dels nostres drets laborals com a treballadors. Continuarem lluitant fins que això passi”, conclouen.