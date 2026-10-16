La batalla judicial de los bomberos voluntarios tendrá un nuevo episodio el 20 de octubre, la vista oral por la demanda interpuesta por 100 miembros del cuerpo en los juzgados sociales de Lleida. Un juicio clave para el resto de demandas interpuestas en todo el país. La fecha preocupaba porque los demandantes presentaron el miércoles una recusación contra el juez suplente, Patrick O’Callaghan, actualmente titular del Juzgado Social de Refuerzo de Lleida y quien había firmado las últimas resoluciones del caso. La base de la recusación es que el juez había trabajado como letrado de la UGT durante 22 años, un sindicato refractario y contrario a las demandas laborales de los Bomberos Voluntarios y, por lo tanto, se entendía que no había garantía de imparcialidad.

Pero, según han informado fuentes del colectivo, la vista se mantiene porque el mismo juzgado les ha comunicado que el juicio y la resolución los asumirá la magistrada titular de la Sección social del Tribunal de Instancia de Lleida Plaza número 2, Marta Perez. Si bien admiten que el juez recusado ha dictado resoluciones y providencias sobre el caso, será la magistrada titular quien tenga la competencia sobre esta causa. Por lo tanto, la vista oral se celebrará, y se reiniciará el camino procesal de la defensa de los derechos laborales y sociales de los Bomberos Voluntarios.

Los bomberos voluntarios frente a la sede de Interior/Quico Sallés

Una concentración

El juicio es importante porque marcará la evolución del resto de procesos abiertos. De hecho, el pasado 7 de octubre, había fecha para el juicio del mismo caso, en Terrassa. Una vista que precisamente se suspendió por lo que se llama técnicamente litispendencia impropia. Es decir, evitar sentencias contradictorias. El juzgado de Terrassa prefirió dar prioridad al de Lleida porque la demanda se presentó antes, en noviembre de 2025, y acumulaba un centenar de afectados, en cambio, Terrassa solo acumulaba cuatro demandas. Las diferentes entidades han convocado una concentración a las diez y media frente a la sede judicial.