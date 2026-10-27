Todo queda en manos de Ponent. Este sería el resumen de la situación procesal de las demandas que en todo el país han interpuesto más de 400 bomberos voluntarios para reclamar sus derechos laborales y sociales. En esta ocasión, han sido las demandas registradas en los juzgados de Granollers que el miércoles de esta semana debían celebrar la vista oral. El juicio, en principio, no se celebrará por cuestiones de «tramitación técnica interna del juzgado» y que, según fuentes cercanas al caso, se hará pronto una nueva señalización.

Ahora bien, la Generalitat ya ha señalado que también pedirá el aplazamiento por el mismo motivo que solicitó la suspensión de la vista en Terrassa, el pasado 6 de octubre: la litispendencia impropia. Es decir, que el juzgado de Lleida que había registrado la primera demanda y que afectaba a más de un centenar de bomberos. Por lo tanto, el juez de Terrassa interpretaba que tenía preferencia el proceso en Lleida por ser anterior y más numeroso.

De todas formas, el juicio en Lleida se suspendió porque los letrados de Interior alegaron indefensión porque no se habían detallado los importes económicos nominales de cada demandante y el hecho de que uno de los reclamantes había muerto y, por lo tanto, quedaba pendiente la personación de sus herederos. Una situación que, desde las entidades que defienden a los bomberos voluntarios, creen que se solucionará pronto, y citarán en las próximas semanas.

Los bomberos voluntarios ayer frente a la audiencia de Lleida/BV

De Granollers a Figueres

Según han explicado fuentes del caso, la Generalitat siguiendo el hilo de Terrassa también ha pedido en Granollers el aplazamiento por la litispendencia de Lleida. Básicamente, para no tener dos resoluciones opuestas que podrían complicar su aplicación o la respuesta del departamento de Interior. De hecho, ya se da por hecha esta suspensión hasta que Lleida no resuelva. Una situación que también se prevé en la vista programada el próximo 5 de noviembre de Figueres, donde se presentaron las demandas de los bomberos voluntarios del Alt Empordà.

Las demandas reclaman el reconocimiento de la relación laboral y la cotización a la seguridad social por accidente laboral. Toda una verdadera ofensiva judicial impulsada y organizada por los colectivos y entidades Bombers Precaris en Lluita, Federación de Bomberos Voluntarios de Catalunya y la Asociación de Bomberos Voluntarios de Catalunya contra el departamento que dirige Núria Parlon.