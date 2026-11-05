Nou entrebanc en la macrocausa del col·lectiu de bombers voluntaris, associats a través de diverses plataformes. Una reclamació en forma de demandes individuals arreu dels jutjats socials de tot Catalunya amb què reclamen el reconeixement dels seus drets laborals i de seguretat social. El primer judici s’havia de fer a Terrassa el passat 6 d’octubre i es va suspendre. Una decisió que ha obert un camí d’espines per al col·lectiu de Bombers Precaris en Lluita, que denuncien que les maniobres processals dels serveis jurídics de la Generalitat, obliguin a allargar la causa judicial.
La suspensió es va fonamentar amb l’aplicació del principi de “litispendència impròpia”, basada en el fet que hi havia una demanda registrada amb anterioritat -el 25 de novembre de l’any passat- i que afectava un centenar de membres del col·lectiu, la de Lleida. En canvi, en la de Terrassa només eren cinc bombers i s’havia registrat més tard. Una sentència a Terrassa que es contradigués posteriorment amb la que es derivés del cas de Lleida, més antic, hauria estat un embolic jurídic. Un argument que va ser defensat per la Generalitat i que el jutge va estimar. Seguint aquest esquema, també es va suspendre el judici a Granollers.
La vista de Lleida havia de desfer aquest nus, però el 20 d’octubre, data prevista per al judici, també es va ajornar perquè la Generalitat va al·legar “indefensió”. En concret, perquè no s’havien aportat les quantitats i imports que es reclamaven de manera individual -xifra que es podia donar durant la vista- i per la mort d’un dels demandants, ja que els seus hereus no estaven personats. Aquesta suspensió també ha fet ajornar el judici previst per a aquest dijous a Figueres, un cop la Generalitat ha informat de l’estat de la causa arreu del país. Arribat aquest punt, Bombers Precaris denuncien ara que la “Generalitat està fent “tot el possible perquè els judicis no se celebrin”.
“No és cap broma”
“La Generalitat al·lega indefensió, no és cap broma”, afegeixen els bombers en un comunicat. ”Indefensió, la nostra, que continuem a l’espera que els jutges jutgin i puguin reconèixer que existeix una relació laboral quan sortim a actuar, davant de qualsevol mena d’emergència, sense Seguretat Social ni prevenció de riscos laborals”, denuncien. En aquest sentit, remarquen que la “indefensió” és per al col·lectiu perquè treballen “amb pitjors materials i sense dret al fet que un accident o una malaltia tinguin la consideració de professionals”. “La Generalitat, en comptes de reconèixer la nostra realitat com a treballadors, té com a única resposta donar una puntada endavant i intentar impedir o retardar al màxim possible que puguem accedir a la justícia”, retreuen.
Els bombers voluntaris, però, confien que la celebració del judici a Lleida sigui ben aviat perquè els motius processals “menors” que van impedir la vista ja han estat resolts. En canvi, a Granollers, el jutge va suspendre cautelarment però la petició d’ajornament per la litispendència no ha estat resolta definitivament pel jutge. En tot cas, confien que el jutjat de Lleida assenyali una nova data per tal de desbloquejar el procés.