Dir coses que no són certes en un atestat, portar-lo al jutjat, que el denunciat s’hagi de personar amb advocat i procurador, que hagi de declarar i aportar proves exculpatòries per finalment tancar el cas –i obligar la consellera d’Interior, Núria Parlon, a demanar disculpes– no tindrà cap mena de conseqüència disciplinària per al caporal de la Brigada Mòbil que signava l’informe i es presentava com a víctima. Així ho certifica una resposta parlamentària signada per la consellera respecte al cas d’Albert Forcades, l’activista acusat d’agredir un mosso durant la visita dels reis espanyols al monestir de Montserrat el 23 de juny de l’any passat, que finalment va ser exonerat.
La resposta, a la qual ha tingut accés El Món, és arran d’una pregunta del diputat de la CUP per la demarcació de Girona, Dani Cornellà, sobre “si pensen obrir un expedient sancionador contra al mosso que va redactar un fals atestat” que va implicar no només Forcades, sinó també l’Assemblea Nacional Catalana. “En relació amb els fets succeïts el 23 de juny de 2025 durant la visita del rei a Montserrat i sobre l’actuació policial i les eventuals responsabilitats disciplinàries, la Direcció General de la Policia informa que no s’ha incoat cap expedient disciplinari, atès que dels fets analitzats no se’n desprèn cap indici d’infracció o actuació irregular”, sentencia Parlon.
Un cas que va portar cua
El cas Forcades i la denúncia paral·lela a l’ANC va generar una profunda crisi de confiança en la direcció del Departament d’Interior. En dues ocasions, la consellera Parlon en seu parlamentària va acusar Forcades d’haver agredit un caporal de la Brimo amb “una [defensa, és a dir, porra] extensible”. Un relat abonat amb entusiasme pel director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. Els vídeos aportats per la defensa van convèncer de bon inici al jutge instructor de Manresa que la narració dels Mossos no tenia ni cap ni peus, i que la suposada agressió va ser, en realitat, un lleu cop que va rebre amb el final de la canya de pescar on hi havia lligada una estelada quan un altre agent que la va estirar per requisar la bandera independentista, se li va escapar i en el rebot va tocar fortuïtament l’orella del caporal denunciant.