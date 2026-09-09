“Reconeixement, gratitud i continuïtat”. Així ha definit la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el segon mal tràngol que ha viscut en una setmana. Si el passat 31 d’agost dimitia el seu número dos, Tomás Carrión, com a secretari general del departament, aquest matí ha estat el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, el que ha deixat la vacant. Tot un símbol del Govern de Salvador Illa i la gestió del qual ha estat nefasta per la imatge dels Mossos d’Esquadra que ha obligat la consellera ha demanat disculpes públiques fins a dues vegades.
Parlon, en la roda de premsa d’aquest matí per explicar els canvis, els relleus i els cessaments, però, ha bloquejat qualsevol pregunta sobre els motius esgrimits de la dimissió que Trapero va anunciar al Govern a finals d’agost. “Són decisions personals, no entraré en especulacions”, ha emfatitzat. Així ha afegit, que entrar a valorar qüestions personals perquè és un “terreny pantanós”. “No faré autocrítica de les relacions personals, amb el director Trapero no podem estar d’acord en tot, com qualsevol company de feina, però s’ha fet una bona feina”, ha remarcat. “Tenia plena confiança del president de la Generalitat”, ha considerat i ha subratllat que no li havia perdut la confiança com a consellera. “No crec que els desacords l’hagin fet prendre aquesta decisió”, ha raonat Parlon després d’apuntar que en algunes decisions no compartien la mateixa idea.
Relleus amb “petjada”
Trapero, que ha estat substituït per un altre comissari, Ferran López, un gat vell del cos, deixa la direcció en paral·lel a què el comissari en cap del Cos, Miquel Esquius, deixa la Prefectura dels Mossos d’Esquadra, això sí, per jubilació. Esquius serà rellevat per la comissària Sílvia Catà, actual cap del cos a la Regió Policial de Girona. “Un relleu natural”, ha definit. Parlon ha assegurat que hi haurà “continuïtat” però cadascú hi aportarà la seva “petjada”. Parlon ha insistit a deixar bé a Trapero al·legant que ha deixat el cos en un “dels seus millors moments” i ha centrat el focus en la “multireincidència, lluita contra el crim organitzat, ampliació de la plantilla o el nou conveni laboral”. “Reconeixement i admiració”, ha reblat. Trapero tornarà al seu destí a la Comissaria General d’Inspecció i Avaluació, on era abans de ser nomenat director.