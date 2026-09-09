Va ser el fitxatge estrella de la presidència de Salvador Illa. El trumfo que va anunciar en el debat electoral de TV3 durant la campanya. Dos anys després dimiteix. És el cap del cos, Josep Lluís Trapero, que aquest matí ha anunciat davant la prefectura dels Mossos d’Esquadra que deixa la direcció general de la Policia, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat El Món.
La consellera Núria Parlon oferirà una roda de premsa per explicar els canvis en la direcció de la policia i en el comandament de la policia de la Generalitat. Els canvis inclouen el comissari Ferran López com a nou cap del cos.De fet, ja ho va ser durant l’aplicació de l’article 155 després del Primer d’Octubre. Fins ara López estava en comissió de serveis a Madrid com enllaç amb l’Estat dels Mossos. Per altra banda, el comissari Miquel Esquius, actual cap del cos deixa el càrrec per jubilació i s’incorpora Sílvia Catà, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona.
Abans de les explicacions de la consellera, el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb Parlon mantindran una reunió amb Ferran López Navarro i Sílvia Catà Culubret al Palau de la Generalitat. L’anunci arriba just ni una setmana després de la dimissió del número dos del departament d’Interior, Tomàs Carrión. El ja exsecretari general va deixar el càrrec per “voluntat pròpia” després de dos anys per iniciar “una nova etapa i un nou projecte vital” i es reincorporarà a la seva plaça a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Joana Ricardo, fins al moment directora general d’Administració de Seguretat, va assumir la secretaria general, amb crítiques de l’oposició per l’entusiasme amb què aplica la llei mordassa a la dissidència política.