Fue el fichaje estrella de la presidencia de Salvador Illa. El as que anunció en el debate electoral de TV3 durante la campaña. Dos años después dimite. Es el jefe del cuerpo, Josep Lluís Trapero, que esta mañana ha anunciado ante la jefatura de los Mossos d’Esquadra que deja la dirección general de la Policía, según ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado El Món.

No te lo puedes perder Parlon evita «especular» sobre la dimisión de Trapero porque es «pantanoso»

La consejera Núria Parlon ofrecerá una rueda de prensa para explicar los cambios en la dirección de la policía y en el mando de la policía de la Generalitat. Los cambios incluyen al comisario Ferran López como nuevo jefe del cuerpo. De hecho, ya lo fue durante la aplicación del artículo 155 después del Primero de Octubre. Hasta ahora López estaba en comisión de servicios en Madrid como enlace con el Estado de los Mossos. Por otro lado, el comisario Miquel Esquius, actual jefe del cuerpo, deja el cargo por jubilación y se incorpora Sílvia Catà, hasta ahora comisaria de la Región Policial de Girona.

Trapero, entre Ferran López y Joan Carles Molinero, el 16 de octubre del 2017, llegando a la Audiencia Nacional, días antes de ser destituido. Eran los dos comisarios superiores que le hacían de mano derecha en la Jefatura y que ahora han cambiado de cargo / ACN

Antes de las explicaciones de la consejera, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con Parlon mantendrán una reunión con Ferran López Navarro y Sílvia Catà Culubret en el Palau de la Generalitat. El anuncio llega justo una semana después de la dimisión del número dos del departamento de Interior, Tomàs Carrión. El ya exsecretario general dejó el cargo por «voluntad propia» después de dos años para iniciar «una nueva etapa y un nuevo proyecto vital» y se reincorporará a su plaza en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Joana Ricardo, hasta el momento directora general de Administración de Seguridad, asumió la secretaría general, con críticas de la oposición por el entusiasmo con que aplica la ley mordaza a la disidencia política.