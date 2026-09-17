El veterà portaveu de Vox a la comissió d’Interior del Parlament, Sergio Macián, ha fet gala de la seva ironia en la comissió d’Interior de la cambra catalana que se celebra aquest dijous a la tarda. “Estic content perquè és la primera vegada que la comissió accepta i vota a favor d’una proposta de compareixença feta per mi”, ha comentat sorneguer mentre es posava bé l’americana per les solapes. Raó no li faltava, però, al Govern i la conselleria d’Interior els interessava i molt fer com més aviat millor el tràmit de passar comptes amb el Parlament dels canvis i relleus -més aviat, una crisi- al departament que dirigeix Núria Parlon.
En una setmana, Parlon ha rellevat el secretari general del departament i el director general de la Policia, Tomás Carrión i Josep Lluís Trapero, al·legant “motius personals” i el comissari en cap del cos, Miquel Esquius, per jubilació. Els nous titulars del politburó de la seguretat a Catalunya s’han presentat davant la comissió que controla, vigila i fiscalitza el departament de Parlon. Uns canvis que la consellera ha intentat vendre com a normals i tranquils, una qualificació amb la qual, de moment, l’oposició no hi està d’acord. Així, Joana Ricardo, nova número dos del departament, el nou director, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà s’han presentat davant la representació política de Catalunya.
Els dos comissaris han insistit a valorar els relleus com un “canvi orgànic i natural”. Fins i tot, l’han qualificat de “pacífic” tot i que “pot estar subjecte a interpretacions”. Tots dos han esbossat el seu projecte per potenciar la “proximitat” i poder reduir un concepte que, ara com ara, han admès que no poden controlar, “la percepció de seguretat” de la població.
Objectius
Parlon ha explicat que la nova direcció té com a base la “continuïtat”, però amb els canvis que pertoquin i que encomanin tant el director general com la primera cap del cos dels Mossos d’Esquadra. Sobretot, en qüestions com el control de les armes blanques, amb el que ha admès que hi ha un “problema de cal Déu” i la violència contra les dones. López ha intervingut per concretar les línies mestres de la seva direcció. Tot i entendre que “l’arquitectura de la seguretat ja està marcada”, considera que requereix canvis “més sofisticats”, com ara més “capes legislatives” i més col·laboració entre institucions i altres policies.
També ha reclamat canvis normatius perquè la llei de Seguretat de l’Estat, de fa 40 anys, no coincideix amb el mapa social actual. També ha demanat redefinir el “concepte de policia integral de Catalunya” i ha reclamat tenir les competències en espais on ara la Generalitat no les té, sense esmentar-ne cap en concret, i la coordinació amb altres cossos i forces de seguretat de l’Estat. I ha anunciat una “auditoria de proximitat”, és a dir, constatar en quin “moment estem en proximitat del cos respecte de la ciutadania”.
Per la seva banda, Catà ha anunciat que basarà la seva gestió en la “prevenció i la seguretat”, que ha definit com “sortir del vehicle i parlar amb les persones perquè les dades policials no ho veuen tot”. “Ens costa controlar la percepció de seguretat”, ha admès. El programa de Catà preveu descentralitzar, a través de les regions policials, divisions d’investigació especialitzades en crim organitzat i vol impulsar un pla específic per a les bandes juvenils llatines, que es van considerar erradicades de Catalunya l’any 2009 i que ara tornen a ressuscitar.