El flamant director general de la Policia, Ferran López, ha anunciat aquesta tarda la incorporació dels Mossos d’Esquadra al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac, per les seves inicials en castellà). És a dir, la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Espanya que investiga els principals casos de corrupció i blanqueig. De fet, és l’organisme que exerceix com a màxima autoritat supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Així ho ha explicat en la seva primera compareixença, una setmana després del seu nomenament, a la comissió d’Interior del Parlament de Catalunya, acompanyat de la consellera del ram, Núria Parlon i la nova comissària cap del Cos, Sílvia Catà.
D’aquesta manera, López defensava la coordinació dels Mossos amb la resta de cossos i forces de seguretat de l’Estat i la participació de la policia de la Generalitat en diversos organismes de seguretat de l’Estat. Com a exemple ha recordat que participen de ple dret en el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) o bé la seva participació en les fiscalies de sala de l’Audiència Nacional així com des del setembre la seva participació en el centre coordinador de la investigació de crims patrimonials. En aquest sentit, el comissari director ha remarcat que un 80% de les investigacions de terrorisme o crim organitzat es porten a terme amb el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil.
Madrid, un nou espai físic
De fet, López coneix bé aquestes interrelacions perquè l’excomissari en cap del cos, Eduard Sallent, li va encarregar l’ampliació de la delegació dels Mossos d’Esquadra a Madrid. Per això ha insistit que els Mossos no poden interpretar-se com una policia en un espai físic determinat i concret perquè les noves tipologies delinqüencials i la seguretat ara traspassa els límits territorials per això ha remarcat aquesta coordinació entre els organismes de seguretat de l’Estat.