El flamante director general de la Policía, Ferran López, ha anunciado esta tarde la incorporación de los Mossos d’Esquadra al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac, por sus siglas en español). Es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera de España que investiga los principales casos de corrupción y blanqueo. De hecho, es el organismo que ejerce como máxima autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo. Así lo ha explicado en su primera comparecencia, una semana después de su nombramiento, en la comisión de Interior del Parlamento de Cataluña, acompañado de la consejera del ramo, Núria Parlon y la nueva comisaria jefa del Cuerpo, Sílvia Catà.

De esta manera, López defendía la coordinación de los Mossos con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la participación de la policía de la Generalitat en diversos organismos de seguridad del Estado. Como ejemplo ha recordado que participan de pleno derecho en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) o bien su participación en las fiscalías de sala de la Audiencia Nacional así como desde septiembre su participación en el centro coordinador de la investigación de crímenes patrimoniales. En este sentido, el comisario director ha remarcado que un 80% de las investigaciones de terrorismo o crimen organizado se llevan a cabo con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Núria Parlon, en su comparecencia de hoy/Parlamento

Madrid, un nuevo espacio físico

De hecho, López conoce bien estas interrelaciones porque el excomisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, le encargó la ampliación de la delegación de los Mossos d’Esquadra en Madrid. Por eso ha insistido en que los Mossos no pueden interpretarse como una policía en un espacio físico determinado y concreto porque las nuevas tipologías delictivas y la seguridad ahora traspasan los límites territoriales, por eso ha remarcado esta coordinación entre los organismos de seguridad del Estado.