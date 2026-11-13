L’assumpció per part dels Mossos d’Esquadra de les competències en ports i aeroports era un projecte que ja estava encaminat amb Joan Ignasi Elena de conseller d’Interior, però amb l’arribada de l’administració socialista es va aturar. De fet, el passat mes de juliol, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, assegurava en una resposta parlamentària avançada per El Món que es resignava a no donar cap data i ajornava l’assumpció de la competència sine die. Ara, però, la mateixa Parlon, i a preguntes del diputat de Junts, Salvador Vergés, assegura que ha posat fil a l’agulla en la qüestió.
D’aquesta manera, informa que el “Govern ja ha iniciat els tràmits”. En aquest sentit, remarca que ha sol·licitat “incorporar un punt específic sobre les competències en ports i aeroports a l’ordre del dia de la pròxima Junta de Seguretat de Catalunya, així com els recursos econòmics i operatius que se’n derivin de la competència esmentada”. Una Junta de Seguretat que haurà de ser amb un nou govern a la Moncloa i en el marc de l’ampliació de la plantilla dels Mossos d’Esquadra fins a 25.000 efectius l’any 2030 que permetrà el redimensionament.
El pla 2030
Ara bé, el panorama per a una negociació no té un bon averany. El traspàs de la competència va quedar embussada amb un govern del PSOE amb Sumar, i amb el suport parlamentari d’ERC, Junts i PNB, i amb un govern del PSC a Catalunya investit per ERC. Una situació que permetia fer-se pagues d’un traspàs relativament àgil, però no ha estat així. En el cas que es repeteixi aquest escenari, tampoc s’ha definit com una prioritat. Si, per contra, i com apunten les enquestes, l’extrema dreta i la dreta extrema aconsegueixen el poder, el traspàs podria quedar mort.
En la seva resposta, Parlon insisteix que la Generalitat “ha expressat en diferents ocasions, de forma pública la voluntat d’assumir les competències de seguretat a ports i aeroports pels Mossos”. Ara bé, és una intenció que s’emmarca en el context del pla programat per assolir 25.000 efectius al cos pel 2030. Un pla que segons raona Parlon permetrà incrementar la proporció d’agents per habitant i d’aquesta manera fer “efectiu un model de proximitat policial i donar un important impuls a la investigació policial bàsica i avançada”. De fet, qualifica el pla “d’ambiciós projecte de dimensionament que el Govern ja ha iniciat i permetrà als Mossos poder assumir amb facilitat i eficiència futures competències”.
Una història entrebancada
El traspàs de les competències a Mossos de Ports i Aeroports és la història d’un constant entrebanc. Des de les competències al mar, que es van acordar de manera pràctica ja al conveni amb el ministeri de l’Interior per la seguretat de la Copa Amèrica, les ampliacions de plantilla i espai de les comissaries de l’aeroport del Prat i del municipi del Prat de Llobregat així com la negociació amb la Moncloa indicaven que seria més aviat que tard veure els Mossos de responsables de les infraestructures aeroportuàries de l’Estat a Catalunya. Però no ha estat així, ni de bon tros.
A inicis de 2025 el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre a celebrar una Junta de Seguretat per acabar d’enllestir el projecte. Era la resposta política a l’avortament del traspàs estava negociat, tancat i previst per formalitzar-lo en la Junta de Seguretat prevista per al març del 2024. La reunió es va posposar per les eleccions i quan es va tornar a convocar la Junta, el desembre de 2024, l’acord havia caigut de l’ordre del dia, per a sorpresa dels impulsors de la iniciativa, és a dir, l’antiga direcció política d’Interior.
La marxa enrere va sorprendre després dels ingents esforços per aprofitar una escletxa de l’acord de col·laboració en la Copa Amèrica i seguir la fórmula pactada pel ministeri amb la policia basca, l’Ertzaintza. Dos mesos després, Parlon apuntava que els Mossos podrien començar el desplegament a ports i aeroports cap al setembre de 2025. Però tampoc no es va complir. El passat 8 de juliol, el president Salvador Illa, a preguntes del president del grup parlamentari d’ERC, Josep Maria Jové, també assegurava que no podia posar una data al traspàs. El passat mes de març Junts també va pactar amb el PSOE un traspàs de competències en immigració que no ha reeixit i que preveia ampliar el nombre de mossos per permetre el seu desplegament a ports, aeroports i fronteres. Però res d’oferir més competències als Mossos. Ara Parlon assegura que es debatrà en la pròxima Junta de Seguretat que encara resta pendent de convocar-se.