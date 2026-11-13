La asunción por parte de los Mossos d’Esquadra de las competencias en puertos y aeropuertos era un proyecto que ya estaba encaminado con Joan Ignasi Elena como consejero de Interior, pero con la llegada de la administración socialista se detuvo. De hecho, el pasado mes de julio, la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, aseguraba en una respuesta parlamentaria adelantada por El Món que se resignaba a no dar ninguna fecha y posponía la asunción de la competencia sine die. Ahora, sin embargo, la misma Parlon, y a preguntas del diputado de Junts, Salvador Vergés, asegura que ha comenzado a trabajar en la cuestión.

De esta manera, informa que el «Gobierno ya ha iniciado los trámites». En este sentido, remarca que ha solicitado «incorporar un punto específico sobre las competencias en puertos y aeropuertos en el orden del día de la próxima Junta de Seguridad de Cataluña, así como los recursos económicos y operativos que se deriven de la competencia mencionada». Una Junta de Seguridad que deberá ser con un nuevo gobierno en la Moncloa y en el marco de la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra hasta 25.000 efectivos para el año 2030, lo que permitirá el redimensionamiento.

Agentes de la Brimo hacen guardia en la puerta del aeropuerto del Prat/ACN

El plan 2030

Ahora bien, el panorama para una negociación no tiene un buen augurio. El traspaso de la competencia quedó atascado con un gobierno del PSOE con Sumar, y con el apoyo parlamentario de ERC, Junts y PNB, y con un gobierno del PSC en Cataluña investido por ERC. Una situación que permitía esperarse un traspaso relativamente ágil, pero no ha sido así. En el caso de que se repita este escenario, tampoco se ha definido como una prioridad. Si, por el contrario, y como apuntan las encuestas, la extrema derecha y la derecha extrema logran el poder, el traspaso podría quedar muerto.

En su respuesta, Parlon insiste en que la Generalitat «ha expresado en diferentes ocasiones, de forma pública la voluntad de asumir las competencias de seguridad en puertos y aeropuertos para los Mossos». Sin embargo, es una intención que se enmarca en el contexto del plan programado para alcanzar 25.000 efectivos en el cuerpo para 2030. Un plan que según razona Parlon permitirá incrementar la proporción de agentes por habitante y de esta manera hacer «efectivo un modelo de proximidad policial y dar un importante impulso a la investigación policial básica y avanzada». De hecho, califica el plan «de ambicioso proyecto de dimensionamiento que el Gobierno ya ha iniciado y permitirá a los Mossos poder asumir con facilidad y eficiencia futuras competencias».

Una historia llena de obstáculos

El traspaso de las competencias a los Mossos de Puertos y Aeropuertos es la historia de un constante obstáculo. Desde las competencias en el mar, que se acordaron de manera práctica ya en el convenio con el ministerio del Interior para la seguridad de la Copa América, las ampliaciones de plantilla y espacio de las comisarías del aeropuerto del Prat y del municipio del Prat de Llobregat, así como la negociación con la Moncloa indicaban que sería más pronto que tarde ver a los Mossos como responsables de las infraestructuras aeroportuarias del Estado en Cataluña. Pero no ha sido así, ni de lejos.

A inicios de 2025 el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se comprometió a celebrar una Junta de Seguridad para terminar de ultimar el proyecto. Era la respuesta política al aborto del traspaso que estaba negociado, cerrado y previsto para formalizarlo en la Junta de Seguridad prevista para marzo de 2024. La reunión se pospuso por las elecciones y cuando se volvió a convocar la Junta, en diciembre de 2024, el acuerdo había caído del orden del día, para sorpresa de los impulsores de la iniciativa, es decir, la antigua dirección política de Interior.

El retroceso sorprendió después de los ingentes esfuerzos por aprovechar una brecha del acuerdo de colaboración en la Copa América y seguir la fórmula pactada por el ministerio con la policía vasca, la Ertzaintza. Dos meses después, Parlon apuntaba que los Mossos podrían comenzar el despliegue en puertos y aeropuertos hacia septiembre de 2025. Pero tampoco se cumplió. El pasado 8 de julio, el presidente Salvador Illa, a preguntas del presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, también aseguraba que no podía poner una fecha al traspaso. El pasado mes de marzo Junts también pactó con el PSOE un traspaso de competencias en inmigración que no ha prosperado y que preveía ampliar el número de mossos para permitir su despliegue en puertos, aeropuertos y fronteras. Pero nada de ofrecer más competencias a los Mossos. Ahora Parlon asegura que se debatirá en la próxima Junta de Seguridad que aún está pendiente de convocarse.