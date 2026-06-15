El cas de la mort d’Isak Andic va oferint indicis que intenten corroborar la tesi de la defensa: l’accident. Aquest dilluns s’ha difós un dels indicis recollits al sumari que abona aquesta línia defensiva. En concret, la trucada del seu fill i sospitós Jonathan Andic, al número d’emergències 112, el mateix dia de l’accident a Collbató, a tocar de les coves de Salnitre, a la que ha tingut accés Catalunya Ràdio. En la trucada que Jonathan va fer al centre, entre plors i sanglots, exclama: “Necessito ajuda, el meu pare ha caigut, estem a Collbató”, diu Andic al telèfon d’emergències.
“Crec que ha caigut per un barranc, si us plau enviïn algú, una ambulància, a algú”, insisteix després d’informar de l’edat del seu pare, de 71 anys. Posteriorment, la gestora d’emergències es comunica amb el servei de Bombers de la Generalitat. Jonathan reitera a un bomber que el seu pare “ha caigut” i quan aquest li pregunta si ell anava amb el seu pare, respon que “correcte”. De fet, les dues trucades que Jonathan va fer es troben en mans del Jutjat d’Instrucció de Martorell número 5 encarregat de les perquisicions. Una primera trucada mostra un Jonhathan desesperat clamant ajuda a les 12:28 i una segona trucada, quatre minuts més tard, a la parella del seu pare. En cap moment el seu telèfon registra una trucada al seu pare.
L’errada a la investigació
Per altra banda, la trucada ha estat analitzada pel detectiu privat, Francisco Marco de l’agència Método 3, que ha insistit en “l’errada d’un dels investigadors, una persona i no del cos de Mossos com a institució”. “Existeix un policia que té biaix de confirmació”, ha defensat. Ha afegit que no li atorga “mala fe” sinó “manca de prudència i manca de coneixement”. En el mateix sentit, Marco ha remarcat que la trucada mostra per a la defensa, el sentiment desconcertat de l’investigat. “Ningú que pugui premeditar una caiguda d’aquest tipus, després mostra aquesta desesperació, que és natural”, ha aclarit.
Marco també ha carregat contra el fet que s’estiguin “analitzant els whatsaps terapèutics d’una família per acusar un senyor”. Segons el detectiu, l’acusació fins ara s’ha fet “només amb indicis” però no amb proves, per això reclama explicacions “del que realment va passar”. La caiguda accidental uns mesos abans en un edifici a Barcelona també seria un altre indici perifèric del que podria haver passat amb Isak Andic aquell diumenge a Collbató.
"Necessito ajuda, el meu pare ha caigut." Les trucades que Jonathan Andic va fer al 112 després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió #MatíCatRàdiohttps://t.co/8ELPV3HxYz pic.twitter.com/Ii5ZZtlQCU— Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 15, 2026