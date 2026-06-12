Moviment de la fiscalia especial del jurat en el cas Andic. El ministeri públic ha comunicat que ha registrat un escrit d’oposició a la petició de les defenses de retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isak, a Collbató el desembre del 2024. En concret, els lletrats de la defensa consideraven que un milió d’euros de fiança, la retirada del passaport i la personació setmanal al jutjat eren mesures excessives a la vista de la feblesa dels indicis incriminatoris aportats al sumari. De fet, la defensa va presentar un recurs per demanar la retirada d’aquestes cautelars analitzant cadascuna de les diligències incriminatòries dels Mossos d’Esquadra. I, ara, la fiscalia contraataca amb una resposta en què intenta desmuntar els arguments dels advocats d’Andic. Un recurs que és un joc processal intens entre les dues parts confrontades en aquesta instrucció. La fiscalia incideix en els missatges de mòbil que han pogut constatar després d’extreure la informació dels telèfons, sobretot del terminal del pare, que en el moment de la caiguda el portava a la butxaca davantera del pantaló.
“Sobre la base dels missatges”, explica el ministeri fiscal, “es contradiu la suposada bona relació entre pare i fill”. Una circumstància que la defensa remarcava tot i que recordava que Andic mai va dir que la relació “sempre” havia estat bona. També afegia que els missatges de WhatsApp trobats al mòbil del pare s’emmarcaven en una teràpia psicològica de “certa confrontació d’acció i reacció per trobar el creixement”. En aquest sentit, subratllaven que des de febrer del 2024 no hi havia cap retret entre ells. I, referent als mòbils, la defensa destacava que la notificació que era investigat va arribar a Jonathan el 4 de març del 2025, i no va canviar el terminal fins tres setmanes després. Una dada que desvirtuaria la seva intenció d’amagar alguna cosa.
La fiscalia no se’n refia
L’escrit de la fiscal del jurat vol, per una banda, neutralitzar els arguments de la defensa i, alhora, convèncer la jutgessa que la mesura és, fins i tot, generosa. El ministeri fiscal argumenta que cal mantenir les mesures cautelars a la vista dels indicis existents en el sumari, derivats sobretot dels informes dels Mossos d’Esquadra, l’anàlisi de la geolocalització i el contingut del telèfon mòbil de la víctima, del registre de trucades fetes per l’investigat en el moment dels fets i de l’informe tècnic fotogràfic de l’escena del crim. La defensa, però, assegura que tots aquests indicis estan esbiaixats. Per últim, l’escrit del fiscal, discrepa de l’argument que no hi ha risc de fugida, com al·legava la defensa, ja que té en compte “l‘altíssima capacitat econòmica” de Jonathan, fill del qui va ser l’home més ric de Catalunya, i la important pena de presó que podria suposar-li ser considerat culpable d’homicidi. Per això demana, com a mínim, mantenir les mesures cautelars actuals.