Nova remesa de diligències dictades per la titular del Tribunal d’Instrucció 5 de Martorell, la magistrada Raquel Nieto, que tutela la investigació de la mort del fundador de Mango, Isak Andic. En una interlocutòria dictada el passat 19 de juny ha acordat una munió de testimonis entre els que destaquen la terapeuta de Jonathan Andic, i principal acusat de la mort del seu pare arran dels diferents atestats dels Mossos d’Esquadra.
En una interlocutòria, de vuit pàgines i a la que tan tingut accés El Món, avançada per La Vanguardia, la instructora també ha citat a testificar la parella de l’empresari, les seves filles -germanes de l’acusat,- entre d’altres. Tot plegat, una dotzena de testimonis, entre ells els de dos agents de Mossos de la Unitat d’Intervenció de Muntanya. En la resolució, la jutgessa ordena investigar la identificació dels dos excursionistes que haurien enraonat amb Jonathan Andic el dia dels fets.
El fet que citi a la terapeuta, una significada deixeble de Sigmund Freud creador de la teoria de la maduresa batejada com “Matar el pare”, servirà per contrastar les opinions dels investigadors que utilitzaven els seus missatges per la incriminació de Jonathan -quan es trobava sota teràpia- i per la defensa que retreu als Mossos d’Esquadra fer anar “missatges metafòrics” com elements acusatoris del suposat homicidi.
Una pericial complerta i el misteri dels whatsapp
així com una pericial de reconstrucció de la caiguda d’Andic que sigui conjunta amb els doctors que li van practicar l’autòpsia i amb els perits d’inspecció ocular. Una pericial que permeti disposar d’un estudi del tipus de lesions de la víctima, en relació a la possible caiguda, els vestigis trobats al lloc del sinistre com ara la jaqueta, el rellotge, les restes de sang, petjades o marques al camí. La jutgessa també reclama al Servei Català de la Salut o al servei mèdic que pertoqui.
A més, també acorda demanar al Servei Català de la Salut o a l’entitat mèdica vinculada a la targeta sanitària de l’empresari el seu historial mèdic, assistencial i farmacològic per contrastar una de les altres al·legacions de la defensa respecte l’estat de salut de l’empresari. De fet, la defensa va aportar un vídeo on queia davant la porta d’un ascensor a causa de la seva artrosi.
En la resolució, la jutgessa també demana als Mossos un informe per valorar si és possible utilitzar l’aplicació de WhatsApp des d’un ordinador i sense tenir el terminal mòbil, així com requerir a Mango i al seu responsable de Ciberseguretat, Privacitat de Dades, Tecnologia i Anàlisi Avançada perquè aportin un registre dels terminals mòbils entregats a cada empleat, i en especial a Jonathan Andic entre els anys 2020 i 2025. De fet, els missatges són una prova de càrrec per a la fiscalia.
El viatge a l’Equador
Un dels altres punts de la interlocutòria és que la jutgessa apressa els Mossos perquè esbrinin les dates i circumstàncies del viatge de Jonathan Andic a l’Equador; on li hauria perdut el mòbil amb possible informació del cas. La jutgessa també vol analitzar els moviments bancaris de l’investigat entre el 23 i el 27 de març del 2025 i la intervenció dels seus ordinadors i altres dispositius electrònics.
Un altre de les peticions interessants és reclamar als Mossos, la investigació de totes les comunicacions de l’investigat en els moments en què l’antena de telefonia que dona cobertura al lloc dels fets, a Collbató, va captar el seu telèfon (dies 7, 8 i 10 de desembre), i també de tots els telèfons mòbils connectats a l’antena en qüestió per poder identificar els dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic.