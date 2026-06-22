Nueva tanda de diligencias dictadas por la titular del Tribunal de Instrucción 5 de Martorell, la magistrada Raquel Nieto, que supervisa la investigación de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic. En un auto dictado el pasado 19 de junio, ha acordado una serie de testimonios entre los que destacan la terapeuta de Jonathan Andic, y principal acusado de la muerte de su padre a raíz de los diferentes informes de los Mossos d’Esquadra.

En un auto de ocho páginas al que ha tenido acceso El Món, adelantado por La Vanguardia, la instructora también ha citado a testificar a la pareja del empresario, sus hijas -hermanas del acusado,- entre otros. En total, una docena de testimonios, entre ellos los de dos agentes de los Mossos de la Unidad de Intervención de Montaña. En la resolución, la jueza ordena investigar la identificación de los dos excursionistas que habrían hablado con Jonathan Andic el día de los hechos.

El hecho de que cite a la terapeuta, una destacada discípula de Sigmund Freud creador de la teoría de la madurez llamada «Matar al padre», servirá para contrastar las opiniones de los investigadores que utilizaban sus mensajes para la incriminación de Jonathan -cuando se encontraba bajo terapia- y para la defensa que recrimina a los Mossos d’Esquadra usar «mensajes metafóricos» como elementos acusatorios del supuesto homicidio.

Parte de la resolución de la jueza del caso Andic donde solicita más diligencias de investigación/QS

Una pericial completa y el misterio de los whatsapp

así como una pericial de reconstrucción de la caída de Andic que sea conjunta con los doctores que le realizaron la autopsia y con los peritos de inspección ocular. Una pericial que permita disponer de un estudio del tipo de lesiones de la víctima, en relación a la posible caída, los vestigios encontrados en el lugar del siniestro como la chaqueta, el reloj, los restos de sangre, huellas o marcas en el camino. La jueza también reclama al Servicio Catalán de la Salud o al servicio médico que corresponda.

Además, también acuerda solicitar al Servicio Catalán de la Salud o a la entidad médica vinculada a la tarjeta sanitaria del empresario su historial médico, asistencial y farmacológico para contrastar una de las otras alegaciones de la defensa respecto al estado de salud del empresario. De hecho, la defensa aportó un vídeo donde caía frente a la puerta de un ascensor debido a su artrosis.

En la resolución, la jueza también pide a los Mossos un informe para valorar si es posible utilizar la aplicación de WhatsApp desde un ordenador y sin tener el terminal móvil, así como requerir a Mango y a su responsable de Ciberseguridad, Privacidad de Datos, Tecnología y Análisis Avanzado para que aporten un registro de los terminales móviles entregados a cada empleado, y en especial a Jonathan Andic entre los años 2020 y 2025. De hecho, los mensajes son una prueba de cargo para la fiscalía.

El viaje a Ecuador

Uno de los otros puntos del auto es que la jueza urge a los Mossos para que averigüen las fechas y circunstancias del viaje de Jonathan Andic a Ecuador; donde habría perdido el móvil con posible información del caso. La jueza también quiere analizar los movimientos bancarios del investigado entre el 23 y el 27 de marzo de 2025 y la intervención de sus ordenadores y otros dispositivos electrónicos.

Otra de las peticiones interesantes es reclamar a los Mossos, la investigación de todas las comunicaciones del investigado en los momentos en que la antena de telefonía que da cobertura al lugar de los hechos, en Collbató, captó su teléfono (días 7, 8 y 10 de diciembre), y también de todos los teléfonos móviles conectados a la antena en cuestión para poder identificar a los dos excursionistas que interactuaron con Jonathan Andic.