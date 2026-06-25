Sin pausa. La titular del tribunal de instrucción número 5 de Martorell, que dirige la instrucción sobre la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en un accidente de montaña en Collbató el pasado 14 de diciembre, avanza con rapidez. Tres días después de dictar una resolución ordenando más diligencias policiales y así como más testigos, ha comenzado su trabajo. En una diligencia, la jueza ha citado a cuatro testigos para el martes, 30 de junio, y 3 testigos más para el 3 de julio. Todos a partir de las 09:30 de la mañana.

Las citaciones corresponden a las peticiones de la fiscalía, algunas de las cuales coinciden con la defensa, y eran nombres que ya habían pasado por comisaría a petición de los investigadores de los Mossos d’Esquadra. Ahora, los testigos también tendrán que pasar por el filtro de las preguntas de la defensa y del ministerio fiscal, y, si corresponde, de la jueza. El conjunto de los testigos serán Julia L., psicóloga del principal inculpado, Jonathan Andic, hijo de la víctima; las hermanas del investigado, Sarah y Judith, y Estefania Knuth, la pareja del sospechoso. Del ámbito de la empresa, también acudirán al juzgado el presidente del consejo de administración de Mango, Toni Ruiz -amigo personal de la víctima- así como el responsable de sistemas y de ciberseguridad de la multinacional textil, Jordi Álex Moreno, y una administrativa de Mango de confianza del gabinete de la dirección. Por otra parte, la jueza también ha convocado a los agentes de los Mossos d’Esquadra de la unidad de montaña y uno de los excursionistas con quien Jonathan habló el día del siniestro.

El fundador de Mango, Isak Andic, en un acto / Europa Press-Lorena Sopena

Una pericial

Mientras tanto, la policía ya prepara la pericial, ordenada por la jueza, de reconstrucción de la caída de Andic, que será conjunta con los doctores que le practicaron la autopsia y con los peritos de inspección ocular. Una pericial que permita disponer de un estudio del tipo de lesiones de la víctima, en relación a la posible caída, los vestigios encontrados en el lugar del siniestro como la chaqueta, el reloj, los restos de sangre, huellas o marcas en el camino.