Sense pausa. La titular del tribunal d’instrucció número 5 de Martorell, que dirigeix la instrucció sobre la mort del fundador de Mango, Isak Andic, en un accident de muntanya a Collbató el passat 14 de desembre, va per feina. Tres dies després de dictar una interlocutòria ordenant més diligències policials i així com més testimonis, ha posat fil a l’agulla. En una diligència, la jutgessa ha citat quatre testimonis per a dimarts, 30 de juny, 3 testimonis més per al 3 de juliol. Tots a partir de 2/4 de 10 del matí.
Les citacions corresponen a les peticions de fiscalia, algunes de les quals coincideixen amb la defensa, i eren noms que ja havien passat per comissaria a petició dels investigadors dels Mossos d’Esquadra. Ara, els testimonis també hauran de passar pel sedàs de les preguntes de la defensa i del ministeri fiscal, i, si s’escau, de la jutgessa. El conjunt dels testimonis seran Júlia L., psicòloga del principal inculpat, Jonathan Andic, fill de la víctima; les germanes de l’investigat, Sarah i Judith, i Estefania Knuth, la parella del sospitós. De l’àmbit de l’empresa, també aniran al jutjat el president del consell d’administració de Mango, Toni Ruiz -amic personal de la víctima- així com el responsable de sistemes i de ciberseguretat de la multinacional tèxtil, Jordi Álex Moreno, i una administrativa de Mango de confiança del gabinet de la direcció. Per altra banda, la jutgessa també ha convocat els agents dels Mossos d’Esquadra de la unitat de muntanya i un dels excursionistes amb qui Jonathan va parlar el dia del sinistre.
Una pericial
Mentrestant, la policia ja prepara la pericial, ordenada per la jutgessa, de reconstrucció de la caiguda d’Andic, que serà conjunta amb els doctors que li van practicar l’autòpsia i amb els perits d’inspecció ocular. Una pericial que permeti disposar d’un estudi del tipus de lesions de la víctima, amb relació a la possible caiguda, els vestigis trobats al lloc del sinistre com ara la jaqueta, el rellotge, les restes de sang, petjades o marques al camí.