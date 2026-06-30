Primeres declaracions al jutjat dels dos excursionistes d’aquest matí que van topar amb Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare a Collbató, Isak Andic, el 14 de desembre de 2024. Fonts judicials assenyalen que durant la seva declaració davant la titular del Tribunal d’Instrucció número 5 de Martorell, que tutela la investigació, els excursionistes han assegurat que es van trobar Jonathan “bloquejat, afectat i “en estat de xoc” mentre enraonava amb el 112.
De fet, un d’ells ha detallat que va haver de parlar amb els serveis d’emergència per donar les indicacions precises d’on es trobava. Així mateix, un d’ells va acompanyar Jonathan fins a les escales del pàrquing, a un quart d’hora del punt de la caiguda, on el van recollir els Bombers i va tornar cap el punt de la caiguda on l’esperava el seu company.
Per altra banda, ha remarcat que tot i no tenir la ruta per “perillosa” sí que en el punt de la caiguda, en “perdre la línia del camí, pots relliscar i caure i no hi ha lloc on agafar-se”. En la seva declaració han subratllat que van sentir com explicava al SEM que “anava al davant i va sentir unes pedres”. Els excursionistes fan aquesta ruta com a mí nim un cop l’any. Els dos excursionistes no van declarar mai als Mossos d’Esquadra. Un d’ells va recollir la citació ahir mateix i l’altre la va rebre fa uns dies.
Jornada de declaracions
El matí ha començat amb les declaracions dels excursionistes i d’un dels testimonis clau del cas, la terapeuta de la família del fundador de Mango. La jutgessa també vol interrogar avui, la germana de la terapeuta i la vídua d’Isak Andic, l’esportista Estefania Knuth,. Una jornada que s’espera que s’allargui fins ben entrada la tarda. Divendres hi haurà una nova tongada de declaracions, en aquesta ocasió de les germanes de l’acusat.