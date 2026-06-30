Dia llarg a la secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància número 5 de Martorell. Cinc testimonis de la investigació de la mort del fundador de Mango, Isac Andic, han passat per davant la jutgessa, Raquel Nieto, la fiscal del cas, Teresa Yoldi, i de l’equip d’advocats de Cristobal Martell, la defensa de l’únic imputat de cas, el fill de la víctima, Jonathan. Unes declaracions que s’han allargat fins gairebé les set del vespre perquè la instructora ha ordenat el bolcatge dels telèfons mòbils dels dos excursionistes que es van topar a Jonathan minuts després de la caiguda i així com del terminal de la vídua d’Isac Andic, l’esportista Estefania Knuth.
En primer terme, han passat pel jutjat els dos excursionistes que van trobar-se amb Jonathan just quan estava telefonant al 112, el servei d’emergències, i van sentir com explicava que ell anava al davant i “va sentir unes pedres”. Els dos excursionistes han explicat que se’l van trobar en “estat de xoc” i tot parlant amb el servei d’emergències. Els excursionistes també han admès que el lloc per on es va precipitar el fundador de Mango és un lloc que “si perds la línia del camí, i caus, no tens lloc per agafar-te”. La jutgessa ha ordenat el bolcatge dels telèfon, un fet que ha demorat la diligència força estona fins a trobar material i missatges del dia dels fets.
Tres hores de terapeuta
A continuació ha testificat durant tres hores Júlia Lüderwaldt, la terapeuta de Jonathan Andic, que ha admès haver mediat en algun afer que anava més enllà de la teràpia. En canvi, no han ordenat cap bolcat dels seus terminals perquè simplement, en el sumari ja consten els seus missatges. De fet, han servit per acabar de bastir l’acusació indiciària contra Jonathan. La declaració s’ha aturat durant vint minuts al migdia amb un detall gens menor: la jutgessa i la fiscal del cas han dinat plegades. Tot just després ha declarat la vídua, Estefania Knuth, la primera persona a qui Jonathan va trucar el dia dels fets, que ha assegurat que no veu extraordinari que el seu gendre li telefonés després de la caiguda. En tot cas, la jutgessa també ha ordenat el bolcat dels seus terminals.