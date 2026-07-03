Divendres de testificals al Tribunal d’Instrucció número 5 de Martorell en el marc de les diligències d’investigació per la mort del fundador de Mango, Isak Andic, en la qual està imputat el seu fill, Jonathan. Pocs minuts abans de quarts de deu del matí, ha arribat al jutjat el prestigiós psiquiatre Antoni Bulbena, que va visitar “puntualment, una sola visita” pare i fill a petició de la terapeuta familiar, Julia Lüderwaldt, que va declarar durant tres hores dimarts d’aquesta setmana. Per altra banda, la jutgessa instructora també ha programat per avui les germanes de l’acusat i filles de la víctima Judith i Sara Andic.
Són tres declaracions que responen a les peticions de la fiscalia. Les dues germanes van declarar durant les perquisicions dels Mossos d’Esquadra per la caiguda mortal d’Isak el 14 de desembre de 2024, al camí de les Coves del Salnitre, a Collbató. Totes dues van defensar la bona relació entre pare i fill que existia darrerament. Una visió que contrasta amb la declaració de la vídua d’Andic, Estefanía Knuth, que dimarts va declarar al jutjat que hi havia hagut mala relació per les intencions d’Isac Andic de canviar el testament i crear una fundació pels més desfavorits. Les germanes, en canvi, van assegurar als investigadors que Jonathan estava d’acord amb la idea i que era plenament consensuada.
Només “picabaralles”
Segons la versió de Judith davant els Mossos, va admetre que entre pare i fill, de tant en tant, hi havia “picabaralles, però res greu”. De fet, ho van normalitzar com situacions que passen a les famílies. En canvi, Sarah va negar haver presenciat desavinences. Pel que fa a la idea de la fundació i el canvi de testament que sustentaria la tesi del mòbil econòmic que sospita la jutgessa, totes dues van detallar que Isak Andic va reunir els seus 3 fills per explicar-li-ho i els va comunicar que ells serien els patrons.
En el mateix sentit, van afirmar que coneixien “clarament” el testament del seu pare des del 2023, que sabien com estava distribuït i, en el cas de Judith, va negar que Isak Andic tingués la intenció de desheretar Jonathan. De fet, hi van haver proposicions d’una herència en vida, per ajudar a Jonathan a independentitzar-se . Judith també va emfatitzar als Mossos que el seu germà és una persona molt estable, “reflexiva i poc impulsiva”.