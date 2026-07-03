Dia llarg al Tribunal d’Instrucció número 5 de Martorell, però molt profitós per a la defensa de Jonathan Andic. Sarah i Judith, les dues filles del fundador de Mango, Isak Andic, mort per caiguda a Collbató, el 14 de desembre de 2024, han testificat aquest matí davant la jutgessa que instrueix el cas. Totes dues han assegurat que el seu pare cada any feia un “testament nou”. Un document consensuat amb una “reunió amb els fills”, amb “compensacions” i increments que pertocaven. Fonts judicials han assegurat que estaven absolutament al corrent dels plans del seu pare, igual que Jonathan, com ara la creació d’una fundació on es destinaria part de la fortuna familiar. De fet, han insistit que era molt clar quin paper tindria Jonathan a la Fundació i com sortiria professionalment del Grup Mango.
Per altra banda, més de quatre hores després de la seva entrada al jutjat, el reconegut psiquiatre Antoni Bulbena, aquest matí ha acabat la seva feina en la instrucció del cas Andic. Bulbena, en la seva testifical, ha detallat que pare i fill el van anar a veure derivats per la terapeuta familiar. El psiquiatre, que ha estat eximit del secret professional, ha admès que no va estar d’acord sobre el fet de basar la teràpia de la relació entre pare i fill en una “herència en vida”, com aconsellava la terapeuta. De fet, en discrepava perquè no era la línia i va deixar el cas. Precisament, sobre la relació de pare i fill, ha precisat que el fet que “anessin junts” a la consulta, era senyal que volien arreglar les coses. “Anar al jutjat és cardat, però anar al psiquiatra, també ho és”, apunten descriptivament les mateixes fonts.
Un futur per Jonathan
L’exposició de les germanes davant la jutge instructora ha servit per aclarir els detalls sobre un afer troncal del sumari i que ha servit als Mossos d’Esquadra per trobar el mòbil: “els diners”. A més, les dues filles han desvirtuat la versió de la vídua, Estefania Knut, que dimarts va assegurar que Isac Andic feia un “testament que ho canviava tot”. Seguint el relat de les filles, el “dibuix que va idear Isak, i com s’anava perfilant i que Jonathan volia” per tal de sortir de les “responsabilitat executiva i quedar-se només com a conseller” d’aquesta manera es dedicaria a “projectes propis”.
Tots els fills havien pactat el testament i la fundació que tindria una dotació anual que els fills matindrien un cop fos constituïda. De fet, han remarcat que no hi havia cap problema amb l’herència. Així han emfatitzat que es “contemplaven donacions en vida que restaven herència per herència per mantenir els fills igualats, tot amb transparència”. En definitiva, Jonathan volia sortir de l’organigrama executiu de Mango i mantenir-se com a conseller i participar en la gestió de la futura fundació.
(Més informació ben aviat)