Día largo en el Tribunal de Instrucción número 5 de Martorell, pero muy provechoso para la defensa de Jonathan Andic. Sarah y Judith, las dos hijas del fundador de Mango, Isak Andic, muerto por caída en Collbató, el 14 de diciembre de 2024, han testificado esta mañana ante la jueza que instruye el caso. Ambas han asegurado que su padre cada año hacía un «nuevo testamento». Un documento consensuado con una «reunión con los hijos», con «compensaciones» e incrementos que correspondían. Fuentes judiciales han asegurado que estaban absolutamente al corriente de los planes de su padre, al igual que Jonathan, como la creación de una fundación a la que se destinaría parte de la fortuna familiar. De hecho, han insistido en que era muy claro qué papel tendría Jonathan en la Fundación y cómo saldría profesionalmente del Grupo Mango.

Por otro lado, más de cuatro horas después de su entrada al juzgado, el reconocido psiquiatra Antoni Bulbena, esta mañana ha terminado su trabajo en la instrucción del caso Andic. Bulbena, en su testimonio, ha detallado que padre e hijo lo fueron a ver derivados por la terapeuta familiar. El psiquiatra, que ha sido eximido del secreto profesional, ha admitido que no estuvo de acuerdo sobre el hecho de basar la terapia de la relación entre padre e hijo en una «herencia en vida», como aconsejaba la terapeuta. De hecho, discrepaba porque no era la línea y dejó el caso. Precisamente, sobre la relación de padre e hijo, ha precisado que el hecho de que «fueran juntos» a la consulta, era señal de que querían arreglar las cosas. «Ir al juzgado es complicado, pero ir al psiquiatra, también lo es», apuntan descriptivamente las mismas fuentes.

El psiquiatra, Antonio Bulbena,en arribar al jutjat/David Zorrakino/EP

Un futuro para Jonathan

La exposición de las hermanas ante la jueza instructora ha servido para aclarar los detalles sobre un asunto troncal del sumario y que ha servido a los Mossos d’Esquadra para encontrar el móvil: «el dinero». Además, las dos hijas han desvirtuado la versión de la viuda, Estefania Knut, que el martes aseguró que Isak Andic hacía un «testamento que lo cambiaba todo». Siguiendo el relato de las hijas, el «dibujo que ideó Isak, y cómo se iba perfilando y que Jonathan quería» para salir de las «responsabilidades ejecutivas y quedarse solo como consejero», de esta manera se dedicaría a «proyectos propios».

Todos los hijos habían pactado el testamento y la fundación que tendría una dotación anual que los hijos mantendrían una vez constituida. De hecho, han remarcado que no había ningún problema con la herencia. Así han enfatizado que se «contemplaban donaciones en vida que restaban herencia por herencia para mantener a los hijos igualados, todo con transparencia». En definitiva, Jonathan quería salir del organigrama ejecutivo de Mango y mantenerse como consejero y participar en la gestión de la futura fundación.

(Más información pronto)