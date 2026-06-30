Declaració llarga i intensa de Júlia Lüderwaldt, la terapeuta de Jonathan Andic que aquest matí ha testificat durant tres hores en el marc de la instrucció per la mort d’Isak Andic, el fundador de Mango, arran d’una caiguda al camí de les Coves del Salnitre, a Collbató. De fet, era una de les testimonis estrella del cas i, especialment del dia d’avui, perquè la investigació apunta la seva influència en el principal sospitós més enllà de la seva teràpia i entrant en l’àmbit més personal.
Un dels dubtes seria si es podria acollir al secret professional, però no hi ha hagut ni debat i ha contestat un llarg interrogatori, molt preparat, de la fiscal del cas Teresa Yoldi i de les defenses. La seva declaració s’ha allargat unes tres hores i, en acabar, ha sortit de les dependències de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància número 5 de Martorell, escoltada per dos agents dels Mossos d’Esquadra que l’han acompanyat fins a entrar en un taxi. Una maniobra encoberta per tal d’evitar que la premsa que esperava a la plaça del Sindicats, on es troben els jutjats, l’abordés per demanar explicacions sobre el cas.
La preocupació mostrada pel jutjat amb les filtracions ha complicat el subministrament d’informació de les declaracions. Algunes fonts apunten que la terapeuta ha pogut esplaiar-se explicant el seu mètode de treball. De fet, és una especialista, coneguda en sectors socials molt determinats, en teràpies relacionades amb la psicoanàlisi de Sigmund Freud, i la seva tesi de “matar el pare” que permetria entendre alguns dels missatges intercanviats amb el principal sospitós que han fet aixecar les orelles als investigadors que veurien com una mena d’inspirador d’un suposat parricidi premeditat. Uns missatges que defensen com a “metafòrics”. En tot cas, una de les especulacions era que el ministeri fiscal podria demanar la imputació de la terapeuta, i també de la seva germana, que també ha testificat, perquè l’ajudava en les seves tasques. A priori, aquesta opció quedaria descartada.
La declaració de la terapeuta ha estat precedida dels dos excursionistes que van topar-se amb Jonathan Andic que han explicat que se’l van trobar en “estat de xoc” i tot parlant amb el servei d’emergències. Els excursionistes també han admès que el lloc per on es va precipitar el fundador de Mango és un lloc que “si perds la línia del camí, i caus, no tens lloc per agafar-te”. Per altra banda, han incidit que van sentir com Jonathan explicava al SEM que “anava davant i va sentir unes pedres”, una dada que coincidiria amb la versió de l’imputat i amb els registres d’àudios de les trucades als serveis d’emergència. La declaració s’ha aturat durant vint minuts al migdia amb un detall gens menor, la jutgessa i la fiscal del cas han dinat plegades.