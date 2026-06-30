Amb una atapeïda presència mediàtica, els jutjats de Martorell viuen una intensa jornada arran del cas de la mort d’Isak Andic, el fundador de Mango. El tribunal d’instància i instrucció número 5 de la població, que dirigeix la investigació, ha començat a prendre declaració als primers testimonis. En concret, la terapeuta i un dels excursionistes que han arribat puntuals a la cita de dos quarts de deu del matí. La jutgessa vol valorar el paper de la terapeuta del principal sospitós i acusat de l’homicidi, el fill de la víctima Jonathan Andic, que assegura la seva innocència i sosté la tesi que la mort del seu pare va ser una caiguda accidental mentre caminaven tots dos pel camí de les Coves del Salnitre de Collbató el 14 de desembre de 2024.
La instructora ha començat la declaració amb 40 minuts de retard. La declaració de la terapeuta és substancial per a l’acusació, ja que entén que a través de la teràpia podria haver induït o esperonat la mort d’Isak Andic. De fet, és un dels punts que la defensa ataca amb més contundència, perquè la terapeuta és una reconeguda entusiasta de la teoria de ‘matar el pare’, del creador de la psicoanàlisi Sigmund Freud, i els advocats d’Andic volen que quedi explicitat que aquest ‘matar’ és sempre en sentit metafòric i psicològic. Per la seva banda, l’excursionista citat aquest matí va ser un dels pocs que va interactuar amb Jonathan tot just el seu pare havia caigut rostolls avall i ja havia telefonat al servei d’emergències 112.
Una desena de testimonis
La jutgessa espera avui també que declarin en qualitat de testimoni a la germana de la terapeuta; la parella d’Isak Andic, l’esportista Estefania Knuth, i els dos excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. La instructora va acceptar la petició de la fiscal, Teresa Yoldi, de citar a declarar una desena de testimonis en seu judicial, entre ells, les germanes de Jonathan Andic, que està previst que compareguin en aquests jutjats aquest divendres, 3 de juliol.