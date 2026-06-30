Con una intensa presencia mediática, los juzgados de Martorell viven una jornada intensa a raíz del caso de la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango. El tribunal de instancia e instrucción número 5 de la localidad, que dirige la investigación, ha comenzado a tomar declaración a los primeros testigos. En concreto, la terapeuta y uno de los excursionistas que han llegado puntuales a la cita de las nueve y media de la mañana. La jueza quiere valorar el papel de la terapeuta del principal sospechoso y acusado del homicidio, el hijo de la víctima Jonathan Andic, que asegura su inocencia y sostiene la tesis de que la muerte de su padre fue una caída accidental mientras caminaban ambos por el camino de las Coves del Salnitre de Collbató el 14 de diciembre de 2024.

La instructora ha comenzado la declaración con 40 minutos de retraso. La declaración de la terapeuta es sustancial para la acusación, ya que entiende que a través de la terapia podría haber inducido o alentado la muerte de Isak Andic. De hecho, es uno de los puntos que la defensa ataca con más contundencia, porque la terapeuta es una reconocida entusiasta de la teoría de ‘matar al padre’, del creador del psicoanálisis Sigmund Freud, y los abogados de Andic quieren que quede explicitado que este ‘matar’ es siempre en sentido metafórico y psicológico. Por su parte, el excursionista citado esta mañana fue uno de los pocos que interactuó con Jonathan justo cuando su padre había caído cuesta abajo y ya había llamado al servicio de emergencias 112.

Cristóbal Martell, abogado de Jonathan Andic, llega al JuzgadoPol Solà

Una decena de testigos

La jueza espera hoy también que declaren en calidad de testigo la hermana de la terapeuta; la pareja de Isak Andic, la deportista Estefania Knuth, y los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic tras la caída de su padre. La instructora aceptó la petición de la fiscal, Teresa Yoldi, de citar a declarar a una decena de testigos en sede judicial, entre ellos, las hermanas de Jonathan Andic, que está previsto que comparezcan en estos juzgados este viernes, 3 de julio.