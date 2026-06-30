Primeras declaraciones en el juzgado de los dos excursionistas de esta mañana que se toparon con Jonathan Andic justo después de la caída mortal de su padre en Collbató, Isak Andic, el 14 de diciembre de 2024. Fuentes judiciales señalan que durante su declaración ante la titular del Tribunal de Instrucción número 5 de Martorell, que tutela la investigación, los excursionistas aseguraron que encontraron a Jonathan «bloqueado, afectado y “en estado de shock” mientras hablaba con el 112.

De hecho, uno de ellos detalló que tuvo que hablar con los servicios de emergencia para dar las indicaciones precisas de dónde se encontraba. Asimismo, uno de ellos acompañó a Jonathan hasta las escaleras del aparcamiento, a un cuarto de hora del punto de la caída, donde lo recogieron los Bomberos y regresó hacia el punto de la caída donde lo esperaba su compañero.

Por otro lado, remarcó que aunque no considera la ruta «peligrosa», en el punto de la caída, al «perder la línea del camino, puedes resbalar y caer y no hay lugar donde sujetarse». En su declaración subrayaron que escucharon cómo explicaba al SEM que «iba delante y escuchó unas piedras». Los excursionistas hacen esta ruta como mínimo una vez al año. Los dos excursionistas no declararon nunca ante los Mossos d’Esquadra. Uno de ellos recogió la citación ayer mismo y el otro la recibió hace unos días.

La terapeuta de Jonathan Andic llega a los juzgados/ DAVID ZORRAKINO /EP

Jornada de declaraciones

La mañana ha comenzado con las declaraciones de los excursionistas y de uno de los testigos clave del caso, la terapeuta de la familia del fundador de Mango. La jueza también quiere interrogar hoy a la hermana de la terapeuta y a la viuda de Isak Andic, la deportista Estefania Knuth. Una jornada que se espera que se alargue hasta bien entrada la tarde. El viernes habrá una nueva tanda de declaraciones, en esta ocasión de las hermanas del acusado.